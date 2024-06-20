Включает помощь Украине: Rheinmetall получил рекордный заказ на боеприпасы

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall получил самый большой заказ в своей истории. Речь идет о контракте на поставку артиллерийских 155-мм боеприпасов для Бундесвера на сумму €8,5 миллиарда.

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Эта инициатива также включает в себя помощь Украине. Об этом пишет пресс-служба Rheinmetall.

Контракт предусматривает увеличение запасов боеприпасов для Бундесвера и его союзников, включая Украину. Поставки снарядов начнутся в 2025 году.

Главным покупателем выступит Германия, которая обеспечит часть поставок Украине. В заказе также принимают участие Нидерланды, Эстония и Дания.

Для производства боеприпасов будут использованы мощности нового завода, строящегося в Германии на площадке Унтерлюс в Нижней Саксонии. Rheinmetall обеспечит полный цикл производства артиллерийских снарядов на этом заводе. Со второго года производства планируется производить 100 тысяч боеприпасов в год, а затем увеличить этот показатель до 200 тысяч в год.

К концу 2024 года Rheinmetall должен произвести 700 тысяч боеприпасов. Новые производственные мощности в Германии, Украине и Литве должны обеспечить производство миллиона снарядов для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины.

Заказ также включает в себя боеприпасы калибра 155 мм различных конструкций на сумму около 880 миллионов евро, которые также будут поставляться с 2025 года. В ближайшие годы ожидается дальнейшее увеличение производства.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский государственный концерн "Укроборонпром" и немецкий машино- и оружестроительный концерн Rheinmetall открыли первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники в Украине. Это ускорит восстановление боевых машин и возвращение их на передовую.

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