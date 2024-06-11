'Укроборонпром' и Rheinmetall открыли первый цех по ремонту и производству бронетехники в Украине. Фото

Украинский государственный концерн Укроборонпром и немецкий машино- и оружестроительный концерн Rheinmetall открыли первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники в Украине. Это ускорит восстановление боевых машин и возвращение их на передовую.

О начале работы цеха сообщили в Telegram Укроборонпрома. Там отметили, что новая площадка будет заниматься ремонтом и производством военной техники немецких образцов.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин отметил, что наше государство стремится развивать производственные возможности совместно с союзниками и считает украинскую оборонку частью европейского ОПК, которая укрепляет систему коллективной безопасности Евросоюза.

"Поэтому открытие совместной с Rheinmetall производственной площадки – это не только шаг к Победе Украины, но и важный этап в построении Арсенала свободного мира", – убежден Камышин.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков объяснил важность сотрудничества Укроборонпрома и Rheinmetall.

"Это позволит обеспечить быстрый ремонт и обслуживание немецкой техники непосредственно на территории Украины, что значительно повысит эффективность наших Вооруженных сил", – отметил чиновник.

Глава наблюдательного совета АО "Украинская оборонная промышленность" Давид Ломджария считает, что "развитие партнерства с таким ведущим мировым производителем вооружений как Rheinmetall, свидетельствует о высокой степени доверия, полученном Укроборонпромом от западных коллег".

Генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин считает, что украино-германское партнерство, о котором идет речь, открывает новые возможности для украинских защитников и защитниц.

"Важно, что это происходит в Украине: иностранные партнеры уверены в нас, нашем профессиональности и высоком потенциале отечественного ОПК", – подчеркнул он.

Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер отметил, что для концерна важно оказать Украине эффективную и надежную поддержку. Приоритет в поставке запчастей – обеспечение максимальной доступности и быстрое пополнение запасов.

"Для достижения этой цели мы используем существующие каналы оригинальных производителей, обрабатываем материал самостоятельно и с партнерами. Мы также восстанавливаем оригинальные цепочки поставок и интегрируем местное производство в Украине", – рассказал он.

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