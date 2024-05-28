В Воздушных силах впервые официально показали FrankenSAM: в Defense Express раскрыли подробности

Воздушное командование "Восток" впервые показало один из проектов FrankenSAM – самодельной гибридной системы противовоздушной обороны, которую США переоборудовали для Украины. Речь идет о советском зенитном ракетном комплексе "Бук" с американскими ракетами RIM-7 Sea Sparrow.

Первую вражескую цель благодаря нему защитники сбили еще в январе 2024 года, но только сейчас появилась возможность увидеть, как выглядит этот ЗРК. Подробнее об этом рассказали в Defense Express.

Снимками установки в ВК "Восток" проиллюстрировали рассказ о Майоре С., который с обслугой в своей зоне ответственности больше всего работает по российским крылатым ракетам, самолетам, вертолетам. Он объяснил, что самыми сложными целями для поражения являются те, которые летят на предельно малых высотах.

И хотя на фото самоходная огневая установка 9А310 прикрыта маскировочной сеткой, аналитики отметили, что некоторые детали интеграции стали известны публично. В частности, то, что ее пусковой механизм остался оригинальным или с незначительными изменениями. Но вместо четырех ракет 9М38, он вмещает такое же количество RIM-7 в транспортно-пусковых контейнерах.

На фото с другого ракурса специалисты рассмотрели, что радиолокационная оснастка 9А310 тоже не понесла существенных изменений. К примеру, радиопрозрачный колпак РЛС 9С35 остался на том же месте.

"Есть ли под ним советская РЛС, которая отвечает за обнаружение, сопровождение и подсветку цели – неизвестно. Но, вероятнее всего, 9С35 осталась без изменений… Она работает в сантиметровом диапазоне, как и РЛС подсветки целей для ракеты RIM-7 – Mk 115, Mk 95 или Mk 23. Но это не значит, что советскую РЛС не пришлось модернизировать или перестроить под необходимые частоты и модуляции", – говорится в публикации.

Также специалисты обратили внимание на отметки сбитых целей, которые защитники нанесли на установку. В частности, они уничтожили из нее два разведывательных дрона врага, а также ударный БПЛА "Ланцет".

"То есть этот ЗРК работает достаточно эффективно даже по малоразмерным целям", – добавили аналитики.

Отдельно они отметили, что с ракетами RIM-7 дальность действия "Бука" сократилась – по некоторым данным, это 20 км. К примеру, дальность в три раза более тяжелой советской 9М38 составляет до 30 км, однако такие ракеты, вероятно, производятся только в стране-агрессоре РФ.

Поэтому специалисты убеждены, что переход на RIM-7 – это абсолютно прагматичное и достаточно быстрое решение, ведь в противном случае все имеющиеся в Украине ЗРК "Бук" без ракет пришлось бы "отправить на склад или перерабатывать в тягачи".

Напомним, что гибридные системы ПВО проекта FrankenSAM – это передовые ракеты класса "земля – воздух" западного калибра с модернизированными пусковыми установками или радарами советских времен. FrankenSAM имеет три комбинации: гибрид "Бука" и ракет RIM-7; советской РЛС и AIM-9; "Бук" с элементами Patriot (мощный). В ночь на 17 января наши защитники впервые применили эту систему и сбили дрон-камикадзе типа Shahed с расстояния девять километров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинские защитники копируют западную военную технику. В частности, специалисты создали на основе иностранных HMMWV и М113 бронированный автомобиль "Характерник" и бронетранспортер "Сикач".

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