Бронированный 'Сикач' и браунинг на 'Характернике': украинские защитники копируют западную военную технику

Дефицит западного вооружения и неопределенность с последующими поставками от союзников стимулирует украинских защитников искать нестандартные выходы из сложной ситуации, и креативность военных инженеров иногда приводит к неожиданным результатам. Недавно на боевое дежурство в нескольких подразделениях Сил безопасности и обороны стали скопированные из иностранных HMMWV и М113 бронированный автомобиль "Характерник" и бронетранспортер "Сикач".

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Производство такой техники было налажено на мощностях нескольких предприятий в разных частях страны. Об этом OBOZ.UA рассказали авторы идеи и инженеры.

– Это, конечно, не полноценная линия по изготовлению техники, скорее кустарное производство. Однако нам удалось добиться почти полного соответствия оригинальным образцам. Конечно, с определенными техническими особенностями, – отметил один из них.

По его словам, сейчас мощности производства позволяют ставить в строй по пять копий автомобилей "Хамви" и М113 в месяц. После необходимых испытаний техника отправляется на фронт.

Авторы разработки говорят, что украинский "Хамви" почти не отличается от своего американского прототипа. Следует отметить, что ходовую для "Характерника" берут либо от ГАЗ-66, либо от Ford F-15 или F-350. Ныне автомобили всех типов уже в строю, но переработанных из ГАЗ-66 – лишь единицы, ведь усовершенствовать "Форды" оказалось гораздо проще.

Что касается "Сикача", то в этом случае использовали ходовую МТЛБ и старых БМП-1.

Производство отдельных узлов вызвало определенные сложности, но в конце концов технико-технические машины удалось почти полностью воспроизвести, а кое в чем даже улучшить.

– Украина хоть и не может похвастаться богатыми традициями качественного автомобилестроения, однако в вопросе военной техники мы уже имеем значительный опыт боевых операторов, и наряду с креативностью наших инженеров и механиков нам удалось сделать практически невозможное, – пояснил один из специалистов, участвовавших в разработке украинских "Хамви".

Интересно, что экстерьер обеих машин почти идентичен к оригинальным образцам.

– Когда я впервые сел в этот наш "Хамви", и подумать не мог, что это копия, а не оригинал. Здесь почти все точно такое же, как на американской машине. Лишь когда мне сказали, что это уже не "Хамви", а "Характерник", то присмотрелся и заметил определенные отличия в салоне, – признался боец с позывным "Сатана".

В случае с М113 понадобилась значительно более глубокая модернизация.

– Вы знаете, что в оригинале это первый алюминиевый БТР, но эта война указала на определенную уязвимость такого решения. Поэтому наш "Сикач" выполнен из оригинального сплава, который, я уверен, приятно удивит наших ребят. А врагов – неприятно удивит, – отметил разработчик.

Существенные изменения претерпела и силовая установка бронетранспортера. Авторы идеи говорят, что их решения позволили улучшить ходовые и скоростные характеристики машины.

– Конечно, мы это делаем без лицензии, все пришлось делать на ходу, с колес, как говорится. Война не дает нам времени на оперативное согласование всех формальностей. Мы надеемся, что американские союзники поймут наше положение, и учитывая их проблемы с поставками на законодательном уровне, не будут осуждать нас за это, а наоборот – помогут. Мы же со своей стороны готовы поделиться собственными наработками по усовершенствованию этих машин. Когда после победы люди узнают, как нам удалось настроить линию по сбору "Хамви" в Украине, все будут очень удивлены, – указал один из авторов разработки на позывной "Дым".

Операторы же такой техники, сами бойцы, штурмовики и разведчики только удивляются и радуются возможности воевать на украинской "натовской" технике.

– Было очень крутое чувство, когда к нам впервые приехали американские М113 и "Хамви", когда мы их увидели и применили в бою. Но сейчас, зная, что наши мастера могут делать не хуже, практически из подручных материалов – это вообще не передать, как вдохновляет. Этими "Сикачами" мы посекли уже не один десяток орк*в, – подытожил "Дым".

Как сообщал OBOZ.UA, война с российским агрессором, продолжающаяся уже почти десять лет, для Украины стала стимулом для развития собственной оборонной промышленности. Так, за последние годы мир уже увидели украинские БПЛА, бронетехника, самоходные артустановки, реактивные системы залпового огня, средства радиоэлектронной борьбы и разведки и многие другие разработки.

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