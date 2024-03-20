Украина сможет запустить собственное производство 155-мм снарядов, которых катастрофически не хватает ВСУ – WP

Украина планирует запустить собственное производство 155-мм снарядов стандарта НАТО, которых Силам обороны "катастрофически не хватает" на фронте. Предварительно, процесс может стартовать не раньше второй половины 2024 года.

Об этом заявило издание The Washington Post со ссылкой на представителя государственной оборонной компании "Укроборонпром". Он говорил с журналистами на условиях анонимности.

Снаряды калибра 155 мм необходимы украинским военным для артиллерийских систем, поставляемых западными партнерами.

Известно, что наша страна уже производит собственные минометные снаряды, а также боеприпасы для артиллерии советского образца калибров 122 мм и 152 мм.

Украинские заводы активизировались после начала полномасштабной войны и выпускают БК, военную технику, ракеты и другое оборудование. Производство утроилось в 2023 году и, как ожидается, увеличится в шесть раз в 2024-м, заявлял в январе премьер-министр Денис Шмыгаль.

По некоторым важным товарам, таким как дроны, которые изменили ход войны, Украина уже производит 90% того, что ей нужно, сообщал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на конференции в прошлом месяце.

Однако местного производства все равно недостаточно, чтобы компенсировать потерю международной поддержки, особенно оружия из США.

Нарастить темпы еще больше Украине мешает дефицит финансов и мировая нехватка взрывоопасных химикатов и пороха.

"Узкие места в цепочках поставок и резкий рост международного спроса, отчасти вызванный войнами в Украине и в секторе Газа, привели к исчерпанию запасов пороха и ракетного топлива. В Украине это вызывало периодические остановки производства", – заявили в WP, ссылаясь на представителя "Украинской бронетехники".

"Мы выйдем на этап, когда столько пороха, сколько найдем, столько и боеприпасов будем производить", – надеется источник журналистов из "Укроборонпрома".

Украина также работает с западными компаниями, такими как немецкая Rheinmetall, британская BAE Systems и турецкая Baykar. В прошлом месяце Rheinmetall договорилась о создании совместного предприятия по производству 155-мм снарядов и пороха.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в Европейском Союзе анонсировали поставку в Украину около половины из обещанного миллиона артиллерийских боеприпасов. Их воины должны получить уже до конца марта.

– CNN утверждает, что Россия производит почти втрое больше артиллерийских снарядов, чем союзники Киева.

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