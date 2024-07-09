В США заявили, что сбивание Польшей российских ракет могут обсудить во время саммита НАТО

Страны-члены Североатлантического альянса могут обсудить на саммите НАТО, который начинается в Вашингтоне, США, 9 июня, вопрос сбивания Польшей российских ракет над Украиной. Это произойдет, если соответствующую тему поднимет глава польского правительства Дональд Туск.

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О вероятности подобного обсуждения заявил на брифинге спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер. В то же время он отметил, что пока нет никаких изменений, о которых можно было бы объявить.

"Но очевидно, что в любое время, когда член НАТО хочет поднять вопрос политики, он имеет возможность сделать это и обсудить его с другими главами государств. На этой неделе у них будет саммит, и я уверен, что это можно будет обсудить, если он (Туск. – Ред.) захочет это сделать", – сказал Миллер.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали двустороннее соглашение между странами о сотрудничестве в сфере безопасности. В нем говорится, в частности, о создании нового украинского добровольческого подразделения, возможности передачи советских истребителей "МиГ" и т.д. Также есть блок сотрудничества в оборонной промышленности.

Документ впервые из уже подписанных двусторонних сделок безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны, выпущенных в направлении Польши.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Туск заявил, что его страна может рассмотреть возможность предоставления Украине советских истребителей "МиГ". Однако сейчас передача такой техники невозможна, поскольку она выполняет функцию защиты неба НАТО.

– Польша готова оказать помощь Украине в лечении детей, пострадавших из-за ракетного удара страны-террористки России по "Охматдету" в Киеве. У страны уже есть опыт предоставления такой помощи украинцам, в частности в Харькове.

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