'Только дайте нам знать': Туск предложил помощь с лечением в Польше детей, пострадавших от удара РФ по 'Охматдету'

Польша готова оказать помощь Украине в лечении детей, пострадавших из-за ракетного удара страны-террориста России по "Охматдету" в Киеве. У страны уже есть опыт предоставления такой помощи украинцам, в частности в Харькове.

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Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Варшаве. Он заверил, что Польша сделает все, что сможет.

"Что касается киевских детей. Если потребуется помощь и Польша может быть полезной, дайте нам знать… Мы сделаем все, что в наших силах", – сказал председатель Совета министров Польши.

Туск добавил, что разговаривал с министрами, которые организовали присутствие польских врачей в Харькове, поэтому опыт предоставления такой помощи есть.

Напомним, 8 июля страна-агрессор Россия атаковала больницу "Охматдет" в Киеве. В результате обстрела разрушен токсикологический корпус и поврежден центральный. Российские террористы попали в корпус, где дети получали диализ, то есть маленькие пациенты были "привязаны" к аппаратам очищения крови. Также в результате обстрела разрушено отделение реанимации.

Как сообщал OBOZ.UA, на Западе уже отреагировали на очередное военное преступление России. Чрезвычайный и полномочный посол Австрии, посол Германии и министр обороны Нидерландов осудили циничную атаку на детскую больницу, подчеркнув, что таким кровавым способом Путин демонстрирует свое нежелание заканчивать войну.

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