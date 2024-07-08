"Чистый террор": на Западе отреагировали на удар России по "Охматдету" в Киеве

Российская воздушная атака по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве – это чистый террор и война против мирного населения. На Западе уже отреагировали на очередное преступление врага.

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В понедельник, 8 июля, после прилетов в столице чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Украине Арад Бенк заявил о терроризме со стороны РФ. На своем аккаунте в X (Twitter) он рассказал, в том числе западной аудитории, о новом обстреле, и поделился кадрами, снятыми на территории медицинского учреждения.

"Очередной массированный ракетный обстрел Киева. На этот раз удару подверглась детская больница "Охмадит"! Австрия поддерживает этот центр на протяжении многих лет и многих ведомств. Это учреждение, которое заботится о нуждающихся младенцах и детях", – сообщил посол.

Посол Германии Мартин Егер также осветил своей аудитории обстрел "Охматдета". "Много жертв в Киеве, погибших, раненых. Это война против мирного населения. Вот как выглядит готовность России к переговорам и ее стремление к миру", – обратил внимание он.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В Киеве во время воздушной тревоги утром 8 июля гремели взрывы в разных районах. Кроме детской больницы, повреждены также другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

– По данным на 13:00, было известно о 10 погибших и 35 пострадавших (статистика еще неокончательна).

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