Как Россия ответит на прорыв в Курскую область: аналитики описали возможные сценарии

Кремль почти наверняка будет пытаться вернуть территорию в Курской области, которую захватили украинские войска, а также прекратить их продвижение вглубь России. Российское военное командование имеет ряд возможных курсов действий, которых будет придерживаться, чтобы ответить на украинскую операцию.

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Захват значительной площади стал бы стратегическим ударом по многолетним усилиям российского диктатора Владимира Путина, направленных на укрепление стабильности, безопасности и геополитического возрождения РФ. Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они привели четыре российских сценария ответа на украинскую операцию, заметив, что пока не могут оценить, какой из них наиболее вероятен.

1. РФ может использовать солдат срочной службы, пограничников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Росгвардии и других нерегулярных сил, уже развернутых в зоне международной границы, чтобы отбросить украинские силы и защититься от украинской операции в Курской области.

2. Российское военное командование может использовать существующую Северную группировку войск, развернутую вдоль российско-украинской границы, для реагирования на украинскую операцию. По состоянию на начало мая 2024 года его численность составляла около 35 000 военнослужащих в районе границы в Курской, Брянской и Белгородской областях и должно быть увеличено до 50-75 тысяч человек.

"С начала мая 2024 года Северная группировка войск не смогла достичь даже своих ограниченных тактических целей на севере Харьковской области, поэтому его способность проводить эффективные оборонные операции и значительные контратаки остается непонятной", – отметили аналитики.

3. Военное командование РФ может передислоцировать оперативные резервы, накопленные для планируемых наступательных усилий на лето 2024 года, и/или относительно лучше обеспеченные и более боеспособные фронтовые подразделения в Курскую область из других мест на театре действий.

4. Военное командование кафиров может стремиться сохранить силы, которые оно сейчас уделило Курской области, но могло бы передислоцировать значительное количество авиации и ударных подразделений в этот район, пытаясь улучшить способность России вернуть территорию.

"Российские войска также могли бы развернуть наземные ударные средства в районах Курской области и вблизи нее, чтобы сдержать продвижение Украины и помешать украинской консолидации на позициях в России. Однако российские войска в целом оказались неспособны использовать ударные возможности большей дальности для создания условий для наземного маневра, необходимого для скорейшего возвращения территории в Курской области", – констатировали аналитики.

Они отметили, что отсутствие согласованного ответа России на украинское вторжение в Курскую область и уведомленная скорость украинского продвижения указывают на то, что Силы обороны смогли достичь оперативной неожиданности вдоль границы с Россией.

В ISW напомнили, что 8 августа кремлевский лидер провел виртуальную встречу с исполняющим обязанности главы Курской области Алексеем Смирновым. Путин заявил, что он "в целом знает ситуацию", но все же хотел бы услышать оценку ситуации от местного чиновника.

Отмечается, что они не обсуждали российские попытки отразить украинские силы и изобразили российское правительство эффективно работающим над обеспечением безопасности гражданского населения и социальной и денежной компенсации.

Как отметили аналитики, диктатор предположительно считает, что должен реагировать на угрозу гражданскому населению. Таким образом он сможет заверить российскую общественность в том, что ситуация находится под контролем и избежать значительного внутреннего недовольства. Тем более что 7 августа Смирнов заявил, что ситуация "находится под личным контролем Путина".

"Раньше Кремль изображал себя способным быстро реагировать на проукраинские набеги на территорию России. Вероятно, там оценивают, что значительные территориальные достижения Сил обороны в РФ будут представлять угрозу усилиям Кремля позиционировать себя как стабильный режим, контролирующий ситуацию с внутренней безопасностью в России и эффективно управляющий войной в Украине", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Кремле были слишком ошеломлены масштабной операцией украинской армии на территории Курской области, поэтому смогли дать "методичку" своим пропагандистам только через три дня после начала событий. За это время у диктатора Владимира Путина придумали только разнарядку пропагандистам и лояльным к Кремлю СМИ сравнивать наступление на Курскую область с Курской битвой во Второй мировой войне.

– Оппозиционные росСМИ сообщили, что украинские военные во время операции в Курской области РФ за сутки прорвали сразу две линии фортификационных сооружений. Третьей линии на границе вообще не было, а первые две власти строили 2,5 года и потратили на это 15 миллиардов рублей.

– По состоянию на 8 августа, как передает Институт изучения войны, ВСУ продвинулись до 15-20 км вглубь РФ в Курской области. Российские "военкоры" сообщают о потере города Суджи, административного центра Суджанского района Курской области и ключевого пункта транзита газа в Европу.

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