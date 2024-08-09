Украинские военные во время операции в Курской области РФ за сутки прорвали сразу две линии фортификационных сооружений. Третьей линии на границе вообще не было, а первые две власти строили 2,5 года и потратили на это 15 миллиардов рублей.

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Об этом пишет оппозиционное российское издание "Агентство". Оно отмечает, что в строительстве оборонительных линий участвовало минобороны РФ и пограничное управление ФСБ.

Ранее OSINT-аналитики по спутниковым снимкам составили карту российских фортификаций Курской области. Они были расположены в Кореневском и Суджанском районах, то есть первая была вдоль границы, а вторая линия проходила перед Суджей и в 15 км от поселка Коренево. В последний украинцы уже зашли – нашим воинам "понадобилось около суток, чтобы преодолеть две линии фортификационных сооружений, построенных Россией за время войны".

Одной из причин быстрого прорыва укреплений могла стать нехватка личного состава. Другой причиной, по-видимому, стало качество построек.

Еще в сентябре 2023 года Центр национального сопротивления показал снимки с воздуха укреплений в Курской области. Уже тогда заметили, что почти на всех опорных пунктах региона нет личного состава и техники. А в ЦНС открыто отметили, что "россияне имитируют строительство".

Еще в октябре 2022 года на тот момент губернатор региона Роман Старовойт отчитался: готовы две линии обороны, а к ноябрю будет завершена и третья. Правда, в январе 2023-го он уже "забыл" это обещание и просто говорил, что "строители работают на совесть". Более того, строители не только "работали на совесть" до декабря 2023-го, но и продолжили после этого.

Хотя официально стоимость работ не сообщалась, журналисты выяснили, что первые три контракта на строительство укреплений Курской области были на общую сумму в 12 млрд. рублей. Большинство подрядчиков оказались "близкими и родными" губернатора Старовойта.

В марте 2023 года курские власти заключили еще два контракта на строительство фортификационных сооружений на общую сумму 3,2 млрд рублей. Работы нужно было завершить за 3 месяца до июля того же года.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска в Курской области продвинулись на расстояние до 10 километров вглубь России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа – Коренево.

В свою очередь Z-паблики сообщили об экстренном опрокидывании "вагнеровцев" из Африки в Курскую область. Они якобы сразу попадут на поле боя и будут пытаться остановить продолжающееся в регионе наступление украинских сил.

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