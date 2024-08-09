'Наращиваем свою способность': Зеленский рассказал о планах ограничения России вести войну против Украины. Видео

Украина наращивает свои способности по применению дальнобойных дронов. Это уже стало реальной стратегической отраслью украинской "оборонки", которая будет всегда работать на государство, и Киев будет в дальнейшем работать над дальнейшим ограничением России вести войну.

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Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 9 августа. Ролик был традиционно опубликован в официальном Telegram-канале главы государства.

В частности, президент отметил, что продолжается спасательная операция в Константиновке Донецкой области после российского удара по обычному супермаркету. Там повреждены десятки построек: почта, магазины, дома. Известно о более чем 40 пострадавших – всем оказывается необходимая помощь. 14 человек, к сожалению, погибли, сообщил Зеленский и выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Россия всегда знает, куда бьет своими ракетами, и это сознательный и целеустремленный российский террор. Очередное преступление войны, за которое оккупант будет отвечать. Будет отвечать перед судом и историей и уже перед силой наших воинов. Всех тех украинцев и украинок, которые возвращают справедливость, уничтожают оккупанта и защищают наши позиции. Именно так защищают, как нужно для сохранения украинской независимости и достижения наших задач. И главного из них – как можно скорее – справедливого мира для всех наших людей, реальной безопасности для всех наших областей и громад", – сказал он.

По словам президента, это возможно только при условии, что инициатива в войне – за Украиной, единство наше с миром сохраняется, и все в Украине работают на государство, общие интересы и безопасность.

"Я благодарен всем, кто выполняет такие задачи для Украины. Кто дерется ради Украины действительно стойко и храбро. Горжусь всеми нашими боевыми бригадами! И отдельно я хочу поблагодарить тех наших воинов и наших подразделений, которые обеспечивают пополнение обменного фонда – берут оккупанта в плен и этим помогают освобождать наших людей из российского плена. Это чрезвычайно важно и за прошедшие трое суток – особенно результативно. Должны вернуть свободу всем нашим людям, которые сейчас в российской неволе", – заявил Зеленский.

Он также рассказал об итогах проведения заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"Был основательный доклад главкома Сырского. О нашей защите на фронте – все направления. Покровское, Торецкое, Харьковское – все. Также был анализ и наших активных действий. Также сегодня были доклады Службы внешней разведки и ГУР относительно перспектив ближайшего времени, возможностей и задач, которые есть у государства-террориста. Мы работаем над дальнейшим ограничением России вести эту войну", – заявил Зеленский.

В частности, на заседании Ставки руководитель СБУ Василий Малюк зачиталдоклад относительно украинских дальнобойных дронов.

"Спасибо, парни, спасибо за меткость! И наращиваем эту способность. Это у нас уже реальная стратегическая отрасль "оборонки" – отрасль, которая будет работать на Украине всегда. Докладывал на Ставке и командующий Воздушными силами по укреплению нашей ПВО. Министр внутренних дел Клименко докладывал о подготовке наших школ к новому учебному году. Мы помогаем областным властям, местным – громадам, чтобы во всех громадах, где это возможно, дети смогли пойти в школу офлайн", – сказал президент.

Он также выразил благодарность всем воинам, установившим приложение "Армия+".

"а первые сутки – 40 тысяч загрузок приложения. Хороший результат и относительно среднего времени использования. Это приложение должно быть масштабировано на все наши Силы обороны Украины – всех командиров, всех солдат. Это действительно полезно – убрать бумажную работу и всю лишнюю бюрократию. Украина должна быть современной на всех уровнях. Слава Украине!" – заявил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что Украина работает над взаимодействием с НАТО по поводу общих возможностей защиты от ударов российских ракет и дронов. По словам президента, вместе можно добавить больше безопасности и стабильности по всей Европе.

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