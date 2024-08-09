Зеленский провел заседание Ставки: обсудили оборонные действия на направлениях, откуда РФ наносила удары по украинской территории. Видео

Президент Владимир Зеленский 9 августа провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На ней обсуждалась ситуация по ключевым направлениям фронта, усиление системы ПВО и террористические замыслы РФ.

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Видео с заседания было опубликовано в официальном Telegram-канале Зеленского. "Прежде всего заслушали доклад главкома Александра Сырского относительно ситуации на всех ключевых направлениях: юг, Курахово, Покровск, Торецк, Часов Яр, Луганщина и Харьковщина. И относительно наших оборонных действий на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории", – рассказал глава государства.

Также докладывал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, сообщил Зеленский.

"Решением Ставки утвердили план последующих действий по усилению нашей системы ПВО для защиты людей, критической инфраструктуры и военных объектов", – заявил президент.

А министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о комплексной защите школ в сотрудничестве с местными властями и общинами. Обсуждены все аспекты безопасности подготовки к учебному году, информировал Зеленский.

Также с докладом выступил председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко "по очередным террористическим замыслам России".

"Мы все это видим и будем готовы. И наконец – важный доклад СБУ, Василия Малюка, относительно их специальных дальнобойных операций. Очень результативные действия!" – подытожил глава государства.

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