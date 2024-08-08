Украина работает вместе с НАТО над защитой от российских ракет: Зеленский раскрыл детали

Украина работает над взаимодействием с НАТО относительно общих возможностей защиты от ударов российских ракет и дронов. Вместе можно добавить больше безопасности и стабильности украинцам и всей Европе.

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Об этом 8 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Запись была опубликована в официальном Telegram-канале главы государства.

В частности, Зеленский сообщил, что провел "длительное совещание с международниками": должностными лицами Министерства иностранных дел, а также Минобороны, Главного управления разведки, Офиса президента и военными.

Разговор касался взаимодействия Украины с НАТО – "в целом с Альянсом и, в частности, с соседями в регионе, которые являются членами НАТО", рассказал президент.

"Очевидно, что вместе мы способны добавить больше безопасности и стабильности нашему региону и всей Европе. И надо эту очевидность перевести в практические шаги, в то, как мы во взаимодействии сможем добавлять друг другу реальную безопасность. Сегодня обсудили наши общие возможности защиты от ударов российских ракет и дронов – мы работаем над реализацией. Я благодарю всех, кто помогает!" – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский также заявил в традиционном видеообращении, что страна-агрессор РФ принесла войну на украинскую землю и должна ощущать ею сделанное. В то же время он не комментировал боев в Курской области России.

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