Россия использует на войне солдат срочной службы: пленные под Суджей россияне дают показания. Видео

Российское военное командование в бои на территории Курской области бросило против ВСУ солдат срочной службы. Но срочники сдаются в плен и рассказывают, что не собирались воевать на войне против Украины.

Видео дня

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, также показавший соответствующие видео с пленными. Однако он отметил, что сдаются не все, и среди срочников есть убитые.

"Обещания Путина не использовать срочников на "СВО" предсказуемо оказались ложью. В другой стране народ уже спросил бы за такое с сумасшедшего деда-людоеда. Но россияне проглотят", – отметил Казанский.

"Вот эти четыре дня говорили своему начальству: срочники не должны стоять на границе, вывезите нас отсюда на х*р... Нас сюда послали, чтобы не допустить прорыва. Но уже сначала все пошло не так", - рассказывают пленные.

Интересно, что на видео пленные на вопрос, кому именно они сдались, все отвечают: Вооруженным силам Украины (один из них в ответе запнулся, начав говорить, видимо, о так называемом "Русском добровольческом корпусе").

А в это время российские пропагандисты в сети недовольно подтверждают, что в Курской области армия РФ понесла значительные потери, в том числе есть сбитая авиация.

Город Суджа, о котором говорят и пленные, и пропагандисты РФ – поселение на юге Курской области, над рекой Суджа, административный центр Суджанского района Курской области. Пока этот регион считается территорией России, но исторически он относится к Восточной Слобожанщине.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Суджа подверглась обстрелам. Как говорят местные жители – сразу с обеих сторон; хотя командование ВСУ и в настоящее время никак не прокомментировало происходящее на границе с Курской областью. Российские власти этого региона заявили о воздушной атаке, а позже сообщили, что военная техника прорвалась в районах населенных пунктов Куриловка и Гончаровка.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов уверяет, что "попытки прорыва ВСУ на территорию Курской области не допущены". В ФСБ признали, что "на границе в пределах области произошла вооруженная провокация".

В свою очередь, российские "военные корреспонденты" утверждают, что бои на Курском направлении продолжаются. Об определенных военных действиях на территории РФ также сообщает ряд украинских военных блогеров.

Почему жители Курска, которые в отличие от жителей других регионов РФ уже знают, как раздаются взрывы и как звучит уведомление о воздушной тревоге, бегут с приграничных территорий и критикуют путинские власти, читайте в отдельном материале OBOZ.UA.