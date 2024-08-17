'Ошеломляющий поворот': экс-командующий НАТО в Европе назвал цели операции на Курщине

Операция Вооруженных сил Украины на территории Курской области России является "ошеломляющим поворотом" в полномасштабной войне страны-агрессора против нашего государства. Украинцы "приносят домой россиянам" последствия атаки российского диктатора Путина, а также показывают, что могут превзойти своего противника.

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Такое мнение высказал командующий войсками НАТО в Европе в 2009-2013 годах Джеймс Ставридис в колонке для Bloomberg. Он отметил, что нападение Украины на территорию России – худший кошмар Путина, и оно несомненно вызовет ответную реакцию Москвы.

Американский военный напомнил, что прошло почти столетие с момента последнего вторжения в Россию другого суверенного государства – это была гитлеровская Германия в июне 1941 года, и для нацистов она закончилась не лучшим образом, ведь военная неудача повторила вторжение Наполеона в начале XIX века, который дошел до Москвы, но вынужден был отступить с катастрофическими потерями.

"Теперь, впервые в XXI веке, вторгшаяся военная держава, Украина, владеет сотнями квадратных миль российской территории, захватывает пленных российских военных и заставляет ввести чрезвычайное положение и эвакуацию в Белгородской и Курской областях", – отмечает говорится в публикации.

Ставридис назвал эти события "ошеломляющим поворотом". По его словам, украинские военные, которые ранее отставали от российских оккупантов, за последние пару недель добились большего территориального прироста, чем их противники.

Таким образом Украина впервые с начала войны осуществила настоящую общевойсковую наступательную операцию.

"Используя арсенал западных систем вооружения, от современных беспилотников до новейших истребителей F-16, основных боевых танков и дальнобойных ракет ATACMS, украинцы доказали, что могут превзойти своих более крупных и менее проворных противников. Они также продемонстрировали способность предоставлять логистические поставки, связь и медицинские возможности, что неоднократно было камнем преткновения для россиян", – пишет Ставридис.

Также он обратил внимание на способность Украины подготовить и провести операцию, несмотря на присутствие российских спутников и агентов разведки.

"Гораздо сложнее добиться элемента неожиданности на современном поле боя под неусыпным оком современных систем наблюдения, от беспилотников до передовых кибервозможностей. Честь и хвала украинским планировщикам", – добавил экс-командующий войсками НАТО в Европе.

Операция ВСУ на Курщине, считает военный, очень полезна для Украины в трех аспектах. Во-первых, такие события являются "крайне необходимой инъекцией в руку гражданскому населению Украины".

Во-вторых, это шокирующий поворот событий для жителей страны-агрессора. "Вся стратегическая концепция советской, а затем и российской геополитики с момента окончания Второй мировой войны заключалась в том, чтобы не допустить нового вторжения на российскую родину", – пишет Ставридис.

Третий фактор – влияние на Запад. "Для политических лидеров в США, Европейском Союзе и в азиатских демократиях от Токио до Сеула и Канберры украинское нападение на территории России подтверждает стратегию обучения, оснащения и консультирования украинских военных. Вторжение также может заставить лидеров в Пекине, Тегеране и Пхеньяне усомниться в том, насколько энергичной должна быть их поддержка Москвы", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес отметил, что наступление ВСУ в Курской области удивило и поразило многих западных военных. Они вынуждены были признать, что недооценивали военный потенциал Украины.

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