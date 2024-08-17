Украинские силы продолжили продвижение к юго-востоку от Суджи: в ISW прояснили ситуацию

Украинские войска 16 августа продвинулись к юго-востоку от Суджи в Курской области РФ. Силы обороны сохраняют присутствие на всей территории, которая заявлялась как подконтрольная ВСУ, и разрушили, вероятно, два моста через Сейм в Глушковском районе этого российского региона.

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Между тем в российском минобороны заявили о якобы отражении украинского наступления вблизи Коренево. О ситуации на Курщине пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики, проанализировав информацию из открытых источников и геолоцированные изображения, опубликованные в последние дни, пришли к выводу, что украинские силы 16 августа продолжали продвижение к востоку от Суджи, пусть даже не так стремительно, как это было в начале операции в Курской области.

Продвижение украинцев подтверждают некоторые российские военные блогеры, которые писали, что Силы обороны продвинулись к востоку от Мирного и к югу от Спального (оба к юго-востоку от Суджи). Кроме того, аналитики нашли геолокационные изображения, опубликованные 15 августа, указывающие на то, что украинские войска недавно действовали в районе Борков (юго-восточнее Суджи).

Также, по сообщениям российских пабликов, бои продолжались к северу от Суджи в районе Русского Поречного, к востоку от Суджи в районе Агронома и к юго-востоку от Суджи вдоль линии Гирьи-Камышное-Крупец-Спальное.

В то же время российские военные блогеры отметили, что небольшие украинские мобильные группы продолжали ограниченные штурмы по существующей линии столкновения в Курской области и что украинские силы продолжали штурмы вблизи Кореневого и к западу от Снагости (южнее Коренево).

В минобороны РФ же царит своя атмосфера. Так заявили о том, что российские войска якобы отразили наступление украинской бронетехники в направлении Гордеевки (южнее Коренево) и украинские атаки к западу от Анастасьевки и к юго-востоку от Каучука (оба к северо-востоку от Коренево и примерно в 27 км от международной границы) ). А российские военкоры также утверждали, что российские войска нанесли удары по украинским силам, действовавшим вблизи Отрубы (юго-западнее Коренево и вдоль международной границы).

"Геолокационные кадры, опубликованные 15 и 16 августа, свидетельствуют о том, что украинские силы продолжают действовать по всей заявленной максималистами границе продвижения Украины в Курской области, включая район Суджи", – добавили в ISW.

Также аналитики обратили внимание на сообщения россиян о том, что Силы обороны разрушили два моста в Глушковском районе, а именно вблизи Глушкового и Званного, расположенных юго-западнее Коренево. В сети также появились геолоцированные снимки от 16 августа, на которых, как заявлено, изображен обрушенный мост в Глушкове. Российские военкоры при этом сетовали, что уничтожение моста усложнит российскую логистику в этом районе.

Напомним, ранее в ISW сообщали, что войска РФ поддерживают высокий темп операций в Донецкой области, прежде всего на Покровском направлении. Там россиянам удалось продвинуться в районе Гродовки, Николаевки, Желанного и Орловки. Последние два населенных пункта даже могли перейти под контроль оккупантов. Также захватчики несколько недель вели механизированные атаки возле Георгиевки и Никольского.

Пока, считают аналитики, даже операция Украины в Курской области не заставила российского диктатора Владимира Путина отказаться от желания оккупировать всю украинскую часть Донбасса.