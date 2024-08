Войска РФ поддерживают высокий темп операций на Донетчине: в ISW оценили, где продвинулся враг и имела ли влияние операция на Курщине

Российские оккупанты поддерживают относительно высокий темп атак на Донетчине, в частности на Покровском направлении. Их действия демонстрируют, что командование ВС РФ продолжает отдавать приоритет наступлению на востоке Украины, даже несмотря операцию украинских сил в Курской области.

Враг начал перемещать определенные элементы из украинского фронта под Курск, но типы таких подразделений и места, откуда их забирают, не указывают на то, что Кремль откажется от своих захватнических целей. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что ныне российские войска продолжают осуществлять тактическое окружение украинских войск к юго-востоку от Покровска. Недавно они продвинулись в районе Гродовки, Николаевки, Желанного и Орловки, возможно даже, захватив два последних населенных пункта. Также оккупанты в течение нескольких недель вели механизированные атаки у Георгиевки и Никольского.

Представитель Таврийской группы войск Украины капитан Дмитрий Лыховой подтвердил, что существенных изменений не произошло и в группировке армии РФ, дислоцированной на южном фронте – там враг тоже не сокращает свои наступательные операции.

"Россия начала перемещать определенные элементы из Украины, чтобы отреагировать на ситуацию в Курской области, но типы подразделений и то, откуда они передислоцируются, являются весомым показателем того, что российское военное командование по-прежнему отдает приоритет продолжающимся наступательным операциям на востоке Украины", – отметили в ISW.

По некоторым данным, командование РФ перебросило несколько подразделений "бригадного размера", состоящих не менее чем из 1000 человек каждый, из неуказанных районов под Курск. Источники, знакомые с западной разведкой, заявили, что Москва перемещает более крупные и лучше подготовленные бригады с украинского фронта в Курскую область РФ. При этом один источник подчеркнул, что отсутствие существенной передислокации оккупантов может быть связано с тем, что их командование только начинает этот процесс, или же это связанно с недостатком сил для проведения таких мероприятий.

Представитель национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия не "отказалась" от военных операций на северо-востоке или юге Украины, где продолжаются активные боевые действия. ISW тоже не наблюдал сообщений в открытых источниках о том, что Кремль готов перебросить целые бригады из Украины в Курскую область, но наблюдал данные о передислокации в этот район частей российских полков.

"Российское военное командование выводит отдельные части российских нерегулярных формирований из Донецкой области для отражения украинского наступления в Курской область, но, скорее всего, будет крайне нерасположено выводить военные части, участвующие в боевых действиях, из приоритетных секторов на Донетчине из-за опасений по поводу замедления темпов российских операций в этих районах", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло подчеркнул: несмотря на отвлекающую операцию ВСУ в Курской области, ситуация на Покровском направлении украинского фронта остается тяжелой, у врага там есть продвижение. По словам эксперта, войска РФ постараются сделать все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию на Курщине и одновременно не прекращать наступление на востоке Украины.

