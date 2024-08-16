"Россияне зашевелились": эксперт оценил, может ли армия Путина проводить операции одновременно на Донетчине и Курщине

Несмотря на отвлекающую операцию ВСУ в Курской области, ситуация на Покровском направлении остается тяжелой, у противника есть продвижение. Войска страны-агрессора РФ хотят сделать все возможное, чтобы стабилизировать обстановку на Курщине и не прекращать наступление на востоке Украины.

Видео дня

Об этом в интервью OBOZ.UA заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его оценке, оккупанты перебрасывают войска с украинской территории в Курскую область РФ не очень активно, резервы ищут в самой России.

"Покровское направление они не трогают, а пытаются перемещать отдельные подразделения с юга, в частности, с Запорожского направления, отдельные подразделения с северных направлений, с того же Купянского направления. Но пока это единичные факты. Они постараются больше стягивать все живое, что есть на территории РФ", – сказал Жмайло.

Он напомнил, что Покровское направление находится в зоне ответственности группировки оккупантов "Центр".

Враг продвигается в среднем на 400 метров в сутки. "Они все-таки двигаются, потому что они превосходят нас численно, преобладают в артиллерии, в средствах вооружений и так далее", – признал эксперт.

Операция Сил обороны Украины на Курщине сильно ударила по российской группировке "Север". Последняя отвечает за северную границу – грубо говоря, от Черниговщины и до Харьковского плацдарма.

"Мы нарушили там их логистику, мы сняли угрозу для города Сумы, мы вытащили их резервы из Брянской области, которые теоретически могли угрожать Черниговщине. Мы там быстро перемещаемся – взято под контроль 80 с лишним населенных пунктов, как рапортует главнокомандующий [Александр] Сырский", – указал Жмайло.

"Россияне все равно зашевелились... То есть россияне делают все, чтобы удержать этот баланс. Но чем успешнее будет наша операция, тем быстрее они будут вынуждены все больше и больше частей снимать с фронта и перебрасывать на это направление. Потому что Россия репутационно не может позволить себе пребывание украинских войск на своей территории. Это тот крючок, за который ее, прежде всего, будут тянуть партнеры, международное сообщество. Это очень большая репутационная потеря", – считает исполнительный директор УЦБС.

Полный текст интервью нашего издания с Дмитрием Жмайло можно найти по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Операция на Курщине началась 6 августа. 15-го числа украинские силы продолжили наступление, но в целом темп действий не такой быстрый, как в начале, заявил Институт изучения войны.

– Генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдинг восхитился воинами ВСУ, ведущими операцию в Курской области.

– По мнению журналиста Виталия Портникова, Вооруженные силы Украины вполне способны не только продвинуться, но и закрепиться на территории Курщины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!