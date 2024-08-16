'Дисциплина и храбрость': немецкий генерал оценил наступление ВСУ в Курской области и восхитился украинскими военными. Видео

Военное руководство Украины знает, что делает в Курской области и хорошо понимает риск, на который оно идет этой операцией. Украинские вооруженные силы продолжают иметь волю и способность добиться успеха.

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Об этом заявил генерал-майор Бундесвера, глава ситуационного центра по Украине и начальник штаба вооруженных сил ФРГ по планированию Кристиан Фрейдинг в видеоподкасте Минобороны Enquired. Немецкий генерал после визита в Киев выразил восхищение украинскими военными.

Он ответил на вопрос, не нужно ли было Украине перебросить имеющиеся ресурсы на проблемные направления на Донбассе, вместо того чтобы начинать рискованную операцию на территории РФ.

"Когда военный руководитель имеет возможность проявить инициативу, он должен ею воспользоваться. Из моих впечатлений и моих разговоров, украинцы хорошо осознают риск, на который они идут этой операцией, но это может привести к значительной динамике, если эта операция будет проведена успешно. И поэтому я очень хорошо понимаю, почему они решили начать операцию, несмотря на риск", – сказал Фрейдинг.

Генерал провел на днях переговоры в украинской столице. По его словам, продвижение на Курщине является "хорошим показателем того, что украинские вооруженные силы продолжают обладать волей и способностью достичь успеха и выиграть эту войну".

Он также восторженно отозвался об украинских военных, и сказал, что его больше всего поразило в украинцах.

"Что касается ВСУ: организация, дисциплина, профессионализм, храбрость и мужество. Что касается украинцев, это стремление к жизни и безусловная жажда свободы", – сказал Кристиан Фрейдинг.

Как сообщал OBOZ.UA, генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдинг анонсировал новый крупный пакет военной помощи Украине. В него вошло вооружение, которое будет передано Киеву до конца 2024 года. В частности, речь идет о танках Leopard, IRIS-T малой и средней дальности, а также Zuzana 2.

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