Iris-T, Leopard и не только: Германия передаст Украине новый крупный пакет помощи

Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. В него вошло вооружение, которое будет передано Киеву до конца 2024 года.

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В частности, речь идет о танках Leopard, IRIS-T малой и средней дальности, а также Zuzana 2. Об этом заявил генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдинг.

По его словам, Германия планирует поставить Украину:

4 пусковые установки IRIS-T SLS, из которых: 2 батарейки ЗРК средней дальности IRIS-T SLM и 2 батарейки ЗРК малой дальности IRIS-T SLS;

10 самоходных зенитных установок Gepard;

12 САУ PzH 2000;

4 САУ Zuzana 2;

примерно 30 танков Leopard 1A5;

400 бронированных военных автомобилей MRAP;

логистический транспорт (грузовики, цистерны, вездеходы, пикапы);

БПЛА и антидроновые системы;

Генерал добавил, что Украина получит неопределенное количество стрелкового оружия, боеприпасов, полевой госпиталь и другие средства.

Кроме того, как отметил Фрейдинг, ФРГ продолжит оказывать нашей стране поддержку в области медицинских поставок.

Как сообщал OBOZ.UA, в минобороны ФРГ заявили, что немецкое оружие, которое получили Силы обороны Украины, становится украинским. Она может быть использована так, как Киев считает нужным. В то же время дальнобойные ракеты – это другой политический вопрос. Об этом заявил спикер министерства обороны ФРГ Арно Коллац.

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