Профессиональный военный, возглавлявший оборону Одесщины: что известно о главе комендатуры Курщины Эдуарде Москалеве

Украинскую военную комендатуру на подконтрольных ВСУ территориях Курской области РФ возглавил генерал-майор Эдуард Москалев. На август 2024 года военный являлся командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" и имеет богатый боевой опыт, в частности, в российско-украинской войне.

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OBOZ.UA решил собрать факты о военачальнике, который будет руководить комендатурой в Курской области. Ее назначение – прежде всего поддержание правопорядка и обеспечение первоочередных потребностей населения.

Эдуард Москалев – участник российской войны в Украине. С 2022 года являлся командующим группировкой Объединенных сил ВСУ, командиром оперативно-тактической группировки на востоке. Ранее – начальником штаба – первым заместителем командующего войсками ОК "Восток" Сухопутных войск ВСУ.

Также известно, что в 2012 году Москалев возглавлял 300 учебный танковый полк 169-го учебного центра Сухопутных войск.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что Украина уже контролирует 82 населенных пункта в Курской области.

"На территории Курской области завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа и трех других населенных пунктах", – добавил главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что украинская операция в Курской области оказывает ощутимое оборонное, логистическое и безопасное влияние на территории России. ВСУ заблокировали некоторые трассы и железнодорожные пути, по которым россияне подвозили технику и силы оккупантам на фронт в Украине.

– В Курской области РФ, где продолжается украинское наступление, спецназовцы СБУ взяли в плен сразу 102 российских военнослужащих. Среди них оказались и наемники так называемого кадыровского спецназа "Ахмат".

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