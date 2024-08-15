Видео дня
В Судже на Курщине создана украинская военная комендатура: кто ее возглавил
Для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных ВСУ территориях Курской области была создана военная комендатура. Ее руководителем был назначен генерал-майор Вооруженных Сил Украины Эдуард Москалев.
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому во время очередного заседания Ставки Верховного главнокомандующего.
Новость дополняется...