В Судже на Курщине создана украинская военная комендатура: кто ее возглавил

Для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных ВСУ территориях Курской области была создана военная комендатура. Ее руководителем был назначен генерал-майор Вооруженных Сил Украины Эдуард Москалев.

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Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому во время очередного заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

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