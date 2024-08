ISW: операция ВСУ в Курской области создает ощутимое влияние на оборону, логистику и безопасность в России. Карта

Украинская операция в Курской области оказывает ощутимое оборонительное, логистическое и охранное воздействие на территории России. ВСУ заблокировали некоторые трассы и железнодорожные пути, по которым россияне подвозили технику и силы оккупантам на фронт в Украине.

Видео дня

Чтобы сдержать наступление на своей территории правительство РФ вводит режим ЧС в других регионах и продолжает вербовать в армию добровольцев. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

По словам аналитиков, доступные спутниковые снимки от 12 августа показывают недавно вырытый ряд полевых укреплений, включая траншеи и противотранспортные рвы к юго-западу от Льгова вдоль шоссе E38 Льгов – Рыльск – Глухов (к северо-западу от Суджи). А дополнительные снимки о 13 августа и кадры, собранные между 6 и 11 августа, показывают недавнее появление полевых укреплений вблизи шоссе 38К-024 к югу от Льгова.

Они находятся примерно в 17 км к северу от самой дальней заявленной границы украинского продвижения в Курской области, что говорит о том, что российские войска обеспокоены возможным продолжением и быстрым украинским механизированным наступлением на север в пределах региона.

"Российские силы, по-видимому, особенно обеспокоены крупными автомагистралями и, вероятно, пытаются превентивно защитить важные наземные линии связи, чтобы воспрепятствовать украинским маневрам, особенно вдоль маршрутов E38 и 38K", – предположили в ISW.

Также операция ВСУ повлияла на российскую железнодорожную логистику, о чем заявило беларусское сообщество железнодорожников со ссылкой на внутренние источники. По его данным, госкомпания соседей "Российские железные дороги" проинформировала Минск о прекращении движения поездов со всех станций "Беларусской железной дороги". Начиная с 12 августа, вдоль Орловско-Курского отделения Московской железной дороги поезда не ездят из-за "масштабной оперативной переброски войск в направлении Курской области" и движения грузовых поездов для военных логистических целей.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков тоже объявил о чрезвычайном положении в регионе, что позволит властям ограничить движение в таких зонах. Аналитики отметили, что россиянам это потребовалось либо для обеспечения логистической поддержки приграничных районов этого региона, либо для принятия оборонительных мер в Курской области.

Параллельно российское правительство продолжает набор в армию для поддержки операций на курском приграничье. Оппозиционное российское издание Mobilization News 14 августа сообщило, что российские силы направят срочников весеннего призыва из Московской, Ленинградской, Калининградской, Свердловской, Мурманской и Самарской областей "для оказания помощи российским войскам, сражающимся в Курской области".

Это вызвало негативную реакцию со стороны активистов по правам человека и родственников, которые протестуют против использования призывников в активных боевых действиях.

"Российские оппозиционные издания сообщили 14 августа, что ВС РФ заставляют призывников, переживших первоначальное украинское наступление в Курскую область, подписывать контракты с минобороны РФ и возвращаться на фронт под Курск", – добавили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес заявил, что операция ВСУ в Курской области показала, что "красных линий" в российско-украинской войне не существует. По его словам, действия украинских сил на территории РФ опровергли страх, что российский диктатор пойдет на эскалацию.

