Китайцы, воюющие на стороне России против Украины, являются наемниками, – чиновники США

На стороне российской оккупационной армии воюют около 100 граждан Китая. При этом официальные лица США утверждают, что эти наемники не имеют прямой связи с китайским правительством.

Видео дня

В то же время чиновники США, знакомые с американской разведкой, заявили, что китайские офицеры находились на театре военных действий с одобрения Пекина, чтобы извлечь тактические уроки из войны. Об этом сообщает Reuters.

Глава вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро подтвердил, что украинские военные захватили в плен двух мужчин китайского происхождения. Другие американские официальные лица, выступая на условиях анонимности, заявили, что китайские военные, по всей видимости, имеют минимальную подготовку и не оказывают заметного влияния на военные операции России.

Бывший сотрудник западной разведки, осведомленный об этом вопросе, сообщил что на стороне России воюют около 200 китайских наемников, с которыми китайское правительство не имеет никаких связей. Однако китайские офицеры с одобрения Пекина совершали поездки вблизи линии фронта, чтобы извлечь уроки и тактику из войны.

Американские чиновники также добавили, что Китай годами оказывал Москве материальную поддержку в войне против Украины, в первую очередь в виде поставок продукции двойного назначения – компонентов, необходимых для обслуживания оружия, такого как беспилотники и танки. Пекин также поставлял России беспилотники для использования на поле боя.

Напомним, 8 апреля стало известно, что бойцы Сил обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе армии РФ. Это произошло в Донецкой области. Украинская сторона располагает документами этих лиц, банковскими карточками и личными данными.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского об участии китайских военных в войне против Украины. Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков попытался опровергнуть причастность Пекина к боевым действиям.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Государственного департамента США Темми Брюс назвала "тревожной" новость об участии граждан Китая в войне против Украины. По ее словам, это еще одно доказательство того, что Китай поддерживает Россию не только на экономическом уровне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!