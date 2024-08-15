Годжес: операция Украины в Курской области показывает, что пресловутых 'красных линий' не существует

Операция Сил обороны в Курской области показала, что "красных линий" в российско-украинской войне не существует. Действия Вооруженных сил Украины на территории России опровергли страх о том, что российский диктатор пойдет на эскалацию и использует ядерное оружие.

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Такое мнение высказал генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, в интервью изданию DW. Он отметил, что глава Кремля ответил на операцию ВСУ на Курщине в привычной для себя манере – его войска обстреляли еще один супермаркет в Украине (речь идет об обстреле супермаркета в Константиновке 9 августа, когда россияне убили 14 человек и более 40 ранили).

"Это опровергает страх, что Путин пойдет на эскалацию и использует ядерное оружие. Самое худшее, что он сделал, это обстрелял ракетами очередной супермаркет в Украине. Мы сдерживали себя слишком долго", – подчеркнул американский генерал.

На уточняющий вопрос, говорит ли он о том, что пресловутых "красных линий" больше нет, Ходжес ответил: "Я определенно надеюсь, что нет".

Также он ответил на вопрос, насколько операция Сил обороны в Курской области вписывается в договоренности Украины с США и другими странами, поставлявшими украинской армии вооружения. Ходжес подчеркнул, что цель этой операции – самооборона, на которую Украина имеет право, поэтому это полностью вписывается в западную политику.

"Конечно, публично мы не будем знать, о чем именно было договорено. Я рад хотя бы потому, что Соединенные Штаты не пытаются тормозить то, что делает Украина. Я не слышал публичных заявлений о том, что Украина не должна этого делать. Конечно, Украина имеет право на защиту, включающую ликвидацию мест, из которых Россия атакует украинские города и села, убивает невинных украинских граждан. Соответствует ли это западной политике в широком смысле? Да. Ведь Украина защищается", – подчеркнул генерал.

Также он отметил, что западным лидерам, например канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который говорил, что никогда не хочет снова увидеть немецкие танки на российской земле, пора выдохнуть, успокоиться и признать очевидное: Украина обороняется от российских атак, уничтожая локации, откуда, например, была запущена треть "Шахедов" по украинским городам.

"Это классическая рабочая военная доктрина – выбрать удачный момент, усилить давление в новом месте и тем самым, наращивая всеобщее давление противника, облегчить положение войск на своей стороне по всей длине фронта. Украина не заинтересована в захвате российских территорий, но это заставит россиян переоценить то, что они делают", – добавил Ходжес.

По его убеждению, украинские войска проводят такую операцию именно сейчас, когда ситуация на восточном фронте крайне сложна, для того, чтобы заставить россиян отвлечь свои ресурсы.

"Я вижу это как шаг Украины, направленный на отвлечение российских ресурсов, чтобы заставить россиян перерасположить силы. Это уменьшило бы давление на других участках, где россияне атакуют. Во-вторых, в Курске есть атомная электростанция. В этом районе есть огромный газовый хаб. Я думаю, что одной из целей также есть давление на российскую энергетическую инфраструктуру, чтобы заставить их волноваться об этом, возможно, даже уничтожить ее или захватить для обмена на Запорожскую АЭС, например. Я этого не знаю, но я слышал, как люди рассуждают о том, возможно ли перенаправить электроэнергию оттуда в Украину в преддверии зимы", – отметил генерал.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников отметило, что Россия выводит часть войск из Украины для отправки подкрепления на Курщину. Точных данных о масштабе этого процесса пока нет.

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