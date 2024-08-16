РФ стягивает на Курщину все живое, что осталось, персонал аэродромов и охранников. Жмайло оценил уникальную операцию ВСУ

Успешная операция Сил обороны Украины в Курской области России де-факто является огромным вызовом кремлевским властям. Сам факт пребывания украинских войск в РФ является колоссальным имиджевым провалом страны-агрессора. Чтобы освободить свою территорию от украинцев, на Курщину стягивают "все живое, что осталось", включая технический персонал аэродромов и охранников крупных предприятий. Однако, несмотря на сложную ситуацию, Кремль не отказывается от наступления на приоритетном направлении в Украине – Покровском, – которое ведет группировка "Центр".

Прогнозировать развитие событий достаточно сложно, ведь ситуация развивается очень динамично. Но уже сейчас можно сказать, что операция ВСУ в России принесла немалые бонусы. Силы обороны "разнесли" группировку "Север", которая отвечает за северную границу с Украиной и угрожала украинскому приграничью. Снята угроза для города Сумы. Враг был вынужден "зашевелиться" и перемещать отдельные подразделения с менее приоритетных участков фронта.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– По информации генштаба ВСУ, за сутки 13 августа на Покровском направлении произошло 48 боевых столкновений. Оно остается наиболее горячим, несмотря на прогнозы, что из-за операции ВСУ на Курщине враг будет вынужден перебрасывать часть сил с этого участка фронта. Предполагаете ли вы, что Путин действительно способен держать оба этих направления – и восток нашей страны, и Курскую область?

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– Россияне хотят сделать все от них зависящее, чтобы действительно сдерживать наступление Сил обороны на Курщине и не сбавлять темпы на востоке Украины. Наступление на Покровском направлении осуществляет группировка "Центр". Да, там есть продвижение, в среднем 400 метров в сутки. Они все-таки двигаются, потому что они превосходят нас численно, преобладают в артиллерии, в средствах вооружений и т.д.

Мы своими действиями на Курщине разнесли группировку "Север", отвечающую за границу, грубо говоря, от Черниговщины и до Харьковского плацдарма. Мы нарушили там их логистику, мы сняли угрозу для города Сумы, мы вытащили их резервы из Брянской области, которые теоретически могли угрожать Черниговщине. Мы там быстро перемещаемся – взято под контроль 80 с лишним населенных пунктов, как рапортует главнокомандующий Сырский.

Россияне все равно зашевелились. Покровское направление они не трогают, а пытаются перемещать отдельные подразделения с юга, в частности, с Запорожского направления, отдельные подразделения с северных направлений, с того же Купянского направления, но пока это единичные факты. Они постараются больше стягивать все живое, что есть на территории РФ. Была информация, что речь идет даже об обслуживающем персонале аэродромов, то есть формируются отряды из представителей военно-технических профессий, из тех же срочников. Озвучиваются предложения привлекать военизированную охрану крупных государственных предприятий.

То есть россияне делают все, чтобы удержать этот баланс. Но чем успешнее будет наша операция, тем быстрее они будут вынуждены все больше и больше частей снимать с фронта и перебрасывать на это направление. Потому что Россия репутационно не может позволить себе пребывание украинских войск на своей территории. Это тот крючок, за который ее, прежде всего, будут тянуть партнеры, международное сообщество. Это очень большая репутационная потеря.

– Президент Зеленский, говоря об операции ВСУ на Курщине, анонсировал "новые важные шаги". По вашим оценкам, имеют ли Силы обороны достаточный потенциал, чтобы осуществить мощные шаги в этом направлении?

– Да, потому что враг кое-где проседает, и там мы будем развивать наш успех. Как только россияне зашевелились на южном направлении и начали перебрасывать свои силы, мы не упустили этого случая – мы совершили высадки и на Кинбурнскую косу, и на Тендровскую косу, откуда, в частности, работала артиллерия по Очакову.

Возвращаясь к Курщине – Силу обороны, высшее военно-политическое руководство очень осторожно комментирует ситуацию, потому что операция еще продолжается. Чтобы не навредить. Например, так, как поступили россияне, когда их телеканал "Звезда" отрапортовал, что колонны идут встречать украинские войска, и потом мы уничтожали все эти силы.

Там есть группировка – это части, которые закалены в боях. Отмечается высокая концентрация военной техники, в частности,западного производства. Поэтому там возможно продвижение с нашей стороны. Что касается каких-то больших успехов типа взятия Курска, других крупных городов или расширения фронта – я все-таки пока не делал бы прогнозов. Хотя мы и двигаемся динамично, вдоль газопровода, вдоль линий электропередач, вдоль важных транспортных путей, чтобы ограничить возможности российской авиации, которую россияне хотели массово применять, несмотря на гражданские жертвы. Но пока рано говорить о том, каким именно может быть этот большой успех.

Операция продолжается, и она очень тяжелая, хотя очень динамичная.

– По вашему мнению, целесообразно ли брать под контроль Курскую АЭС?

– Это очень дискуссионный вопрос. Я часто встречаю в СМИ утверждение, что украинцы хотят взять эту АЭС, чтобы потом говорить об обмене на Запорожскую АЭС. Но я не думаю, что такой сценарий рассматривается, учитывая, что россияне планируют сделать с этой АЭС. В частности, озвучивалась информация, что они хотят выключить реакторы, заминировать станцию и т.д.

Украина никогда не пойдет на создание техногенной катастрофы. Поэтому вопрос взятия под контроль этой АЭС будет тесно связан с вопросами безопасности. Если мы сможем это сделать, не угрожая новой техногенной катастрофой, тогда да. Но россияне также могут совершить провокацию, чтобы переложить ответственность на Украину. Ведь им безразлична судьба своих граждан и жертвы, которые могут быть в результате такого теракта. Если будет угроза провокации, я думаю, мы не пойдем на этот шаг.

Что касается остального, то ситуация будет зависеть от обстановки. Сейчас очень трудно аналитикам и экспертам что-то прогнозировать, потому что ситуация на Курщине очень динамична. Наша операционная зона постоянно растет. Это не зона нашего контроля территории, а зона, где постоянно работают наши войска. То есть это постоянное движение. Думаю, важно подождать еще несколько дней, а потом делать прогнозы и озвучивать оценки.

– В контексте этих событий часто вспоминают поход Пригожина на Москву прошлым летом, когда его "вагнеровцы" почти не встретили никакого сопротивления. Вы сказали, что противник снимает силы с севера и юга нашей страны…

– Юг и север – это направления в Украине, которые для них не приоритетны. Они оголяют последние остатки, резервы, в частности, из Ленинградского округа, которые должны защищать Россию от восточного фланга НАТО, от Балтийских стран. Тем самым они фактически опровергают свою же пропаганду и признают, что точно не ожидают никакого нападения со стороны НАТО.

Следовательно, они собирают все, что есть. В частности, была информация о том, что 500 отказников, по которым возбуждены уголовные дела, бросили под Курск. Это военные, которые на тех или иных этапах отказались от выполнения боевых задач. Таким образом, пока противник хочет обойтись малой кровью – собрать все, только бы не трогать группировку "Центр", оказывающую давление на Покровском направлении.

Давление там не снижается. Там нам очень тяжело. Но интенсивность все-таки немного пошатнулась, до 18%, потому что россияне уже меньше бросают резервы. То есть "мясные штурмы" не прекратились, но резервы они берегут – учитывая, что ситуация очень неоднозначна.

– Да. Итак, вопрос – могут ли Силы обороны воспользоваться этой ситуацией, в частности для организации контрнаступления на юге, в сторону Крыма? Это подходящий момент?

– Эти высадки, которые делали наши спецназовцы под руководством ГУР – там было и СБУ, и спецподразделение Нацгвардии, и Военно-морских сил, – это уничтожение живой силы и техники, причем, некоторые украинские подразделения даже не понесли потери ранеными, особенно я воспринимаю как тестирование будущих крупных сделок. Мы прощупываем западное побережье Крыма для того, чтобы возможно готовить какие-то действия с нашей стороны.

Крым не является неприступной крепостью. Это стопроцентный русский фейк. Во все времена Крым захватывали разные армии, и сегодняшняя ситуация не исключение.

Чем интересен Крым? На его территории имеется около двух сотен приоритетных целей. Нанося удары по полуострову, мы заставили силы ПВО России передислоцироваться в восточную часть. Они концентрируются на востоке, в районе Керчи, ближе к Керченскому проливу, чтобы в первую очередь защитить Керченский мост.

Мы уничтожали так называемые вышки Бойко, где работали мощные средства радиоэлектронной борьбы. То есть, мы постоянно ведем эту подготовку. Но если говорить о перспективе ближайших недель, нет – я не думаю, что Силами обороны сделано достаточно работы, чтобы начать большую операцию. Но подготовительный процесс никогда не прекращается.