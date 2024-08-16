Портников спрогнозировал, удастся ли ВСУ закрепиться в Курской области и решится ли Путин на переговоры. Видео

Вооруженные силы Украины вполне способны не только продвинуться, но и закрепиться на территории Курской области. Однако этот факт вряд ли станет принуждением для российского диктатора Владимира Путина отважиться на мирные переговоры.

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Так считает украинский публицист, писатель и журналист Виталий Портников. Более того, как он рассказал в эфире OBOZ.UA, даже потеря вместе с Курской других приграничных регионов РФ не повлияет на главу Кремля.

В настоящее время у диктатора страны-агрессора нет ресурсов ни на защиту Курсской области, ни на усиление давления на фронтах в Украине, считает Портников. Таким образом, замысел Украины, который называется "растягиванием фронта", вполне удался. И это позволяет ВСУ закрепляться на землях РФ.

"Конечно, ВСУ уже может закрепиться. Потому что, если создаются комендатуры, это означает, что мы уже контролируем часть территорий Курской области", – отметил он.

Но предположение, что курская земля нужна Украине для "обмена территории" ошибочно.

"Я в это не верю. Я не думаю, что Путин будет менять какие-то территории. Я не верю ни в какие переговоры и ни в какой мир, как и в то, что это создаст для Украины какие-то лучшие условия для переговоров. Более того, я думаю, что в этом Путин нашел еще один повод для того, чтобы отказаться от каких-либо переговоров с Украиной в обозримом будущем", – сказал Портников.

"Даже если украинские войска занимают не только Курскую, но и Брянскую или Белгородскую – представим себе, что они это смогли – то все люди, которые будут переселяться из этих районов, не попадут куда-нибудь дальше границ этого мини-государства, государства восьмого сорта. Чтобы не портить настроение жителям других регионов РФ", – отметил он, и добавил, что у России уже есть соответствующий опыт, именно так было на Северном Кавказе.

Напомним, президент США в первом комментарии операции Сил обороны Украины на территории РФ сказал, что неожиданное наступление Украины "создает настоящую дилемму" для кремлевского диктатора. Он никак не объяснил свои слова, однако понятно, что дилемма состоит в том, что "все идет не по российскому сценарию".

Как сообщал OBOZ.UA, в Госдепе заявили, что Вашингтон не участвует в планировании наступления ВСУ в Курской области России. Роль США – поддерживать Киев в защите государства. Ранее в США говорили, что украинская операция на территории РФ направлена на самозащиту.

Именно поэтому в Белом доме посоветовали Путину забрать свои оккупационные войска из Украины, если его беспокоит ситуация под Курском.

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