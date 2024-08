Украинские войска продолжили наступление на Курщине и имеют новые успехи: в ISW объяснили, что даст создание комендатуры

Украинские силы продолжают наступление в некоторых районах Курской области РФ на фоне в целом более замедленного темпа операции, которая началась 6 августа. При этом российские пропагандисты традиционно пытаются приуменьшить масштабы и успехов ВСУ, и своего поражения на собственной территории.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики рассказали о том, как изменилась ситуация на трансграничном участке фронта, и что даст Киеву создание там военной комендатуры.

Так, российские блогеры 14 августа признали, что украинские силы взяли Гордеевку, бои продолжались возле Коренево. На следующий день в сети появились кадры, на которых видны ВСУ, действующие в Сафоновке в 28 км от международной границы.

Минобороны РФ и другие российские источники жаловались, что украинские силы продолжали наступать около Каучука. Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов утверждал, мол, российские войска "очистили" Мартыновку, хотя блогеры говорили, что бои продолжаются вблизи села.

Видео дня

Другие кадры в сети подтвердили, что ВСУ продвинулись в пределах Бондаревки (к востоку от Суджи), прошли к востоку от Плехово (к югу от Суджи и в 2 км от границы). Российские же блогеры признавали, что речь идет об украинском контроле обоих населенных пунков.

"Геолокационные кадры, опубликованные 14 и 15 августа, на которых видно, что украинские силы действуют в рамках заявленного максимального предела своего наступления, указывают на то, что они также продолжают действовать ближе к международной границе в Курской области и в самой Судже", – отметили в ISW.

Сообщается, что из российских сил в Курской области действуют подразделения 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) и бригады БПЛА "Гром-Каскад" (предполагается, что это первая в РФ специализированная бригада беспилотников).

Накануне стало известно, что 14 августа бойцы СБУ взяли в плен сразу 102 российских военнослужащих из 488-го мотострелкового полка (144-я мотострелковая дивизия, 20-я общевойсковая армия, Московский военный округ) и кадыровцев из подразделения "Ахмат" в Курской области РФ.

Российские блогеры также утверждали, что в ночь с 14 на 15 августа украинские силы захватили пограничный контрольно-пропускной пункт "Колотиловка" в Белгородской области (к юго-востоку от Суджи). Но, по их словам, военные РФ якобы быстро отреагировали и "оттеснили украинцев обратно через границу". В ISW говорят, что не обнаружили визуальных доказательств, указывающих на захват КПП.

Отмечается, что украинские чиновники предпринимают шаги по консолидации и координации управления операцией на Курщине, продолжая подчеркивать успехи операции. Украина создала военную комендатуру в российском регионе под руководством генерал-майора Эдуарда Москалева для "поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных нужд населения". Также Киев готов координировать обмен военнопленными, надеясь обменять сотни (по другим данным, несколько тысяч) солдат, захваченных в плен с начала курской операции, на в первую очередь тяжело раненых, женщин и защитников "Азовстали", находящихся в российском плену фактически с начала полномасштабной войны.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что 15 августа украинские силы продвинулись на расстояние от 500 м до 1,5 км в районах Курской области, а начиная с 6 августа – уже на 35 км вглубь российского региона.

"Мы продолжаем оценивать, что украинские силы доктринально не контролируют всю территорию в пределах максимальных границ заявленного наступления. Но создание комендатуры, вероятно, позволит им координировать военные действия в районе, который подпадает под максимальные украинские претензии, и защищать гражданское население", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдинг выразил захват воинами ВСУ, ведущими наступление в Курской области РФ. Он отметил, что военное руководство Украины знает, что делает и хорошо осознает риск, на который идет, осуществляя эту операцию на территории страны-агрессора.

Украинский публицист, писатель и журналист Виталий Портников подчеркнул, что ВСУ вполне способны не только продвинуться, но и закрепиться на Курщине. Однако этот факт вряд ли станет принуждением для российского диктатора Путина решиться на мирные переговоры и окончить войну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!