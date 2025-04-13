'Украина обязательно выстоит': Зеленский – об ударе по Сумам, поддержке мира и гарантиях безопасности. Видео

Сумы. Это были две русские баллистические ракеты. Первая попала в здание университета. Вторая разорвалась фактически над улицей. 117 человек были ранены, в том числе дети и, в частности, девочка двадцать пятого года рождения.

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Об этом говорится в традиционном обращении президента Украины Владимира Зеленского. Но, подчеркнул глава государства, "мы обязательно выстоим".

Он подчеркнул, что врачи и все медицинские работники делают максимум, чтобы помочь и больше людей спасти. Президент также поблагодарил всех служб, которые за считанные минуты были на месте и начали спасательные работы.

О чем еще говорил президент в своем обращении

– Удар пришелся прямо по центру города Сумы. В Вербное воскресенье. Только совершенно отраженная сволочь может делать такое;

– Сегодня многие лидеры государств, дипломатов, многие обычные люди с большим сердцем выразили свои соболезнования Украине, украинцам. Осудили русский удар. Уже есть заявления лидеров и глав правительств Франции, Британии, Германии, Дании, Финляндии, Польши, глав Евросоюза, государств Балтии – Литва, Латвия, Эстония; я благодарен премьер-министрам Хорватии и Болгарии, Президенту Молдовы, Премьер-министру Нидерландов, Президенту Словакии, Премьер-министру Швеции. Я уверен – будет поддержка и многих других лидеров;

– Я хотел бы поблагодарить каждого и каждого, кто помнит, что войны заканчиваются, когда о преступлениях войны не забывают и когда на агрессора давят достаточно – именно этого сейчас нет;

– В эту пятницу был ровно месяц, как Россия отвергла американское предложение полного и безусловного прекращения огня. Они не боятся. И именно поэтому баллистика. Именно поэтому каждую ночь – под сотню ударных дронов, большинство из которых – "Шахеды", и именно против обычных украинских городов;

– Продолжаются российские штурмы на фронте: они не перестают атаковать и не перестают распространять ненависть в своей государственной пропаганде. Только давлением, только решительными действиями это можно изменить. Каждая российская баллистика, каждая крылатая ракета, все российские "шахеды", все управляемые бомбы бьют не только по нашим людям, по нашим общинам, но и по дипломатии, по политике каждого, кто действительно пытается все это завершить. Мы будем делать все и дальше, чтобы защитить людей и жизнь.

– Я благодарю всех стран и лидеров, которые помогают нам. Очень важны на этой неделе решения относительно новых пакетов поддержки Украины – после "Рамштайна" и на двусторонней основе. Украина обязательно устоит. Мы обязательно дадим для нашего государства, для наших людей надежные гарантии безопасности. И обязательно помним: только вместе мы достаточно сильны, чтобы добиться своих целей.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 13 апреля россияне нанесли удар по Сумам, в результате атаки погибли более 30 человек, по меньшей мере 117 человек получили ранения. Были запущены две баллистические ракеты из русского Курска. По крайней мере одна из них – прилетевшая второй – была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российские террористы намеренно атаковали ракетами гражданское население города в Вербное воскресенье, чтобы убить как можно больше людей.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар страны-террористки по городу Сумы и назвал российских террористов "сволотой" и обратился к США, Европе и всему миру.

В результате удара РФ двумя баллистическими ракетами по центру Сум погибла артистка театра Елена Когут. Женщина была настоящим профессионалом своего дела, а также добрым и светлым человеком.

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