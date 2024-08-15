Украина и Россия начинают переговоры по обмену пленными. В Украине формируется на базе существующей расширенная переговорная группа, которая занимается подготовкой обменов.

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Об этом сообщили глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Они уточнили, что в существующую переговорную группу войдут представители СБУ, ГУР, МВД, ВСУ, СВР и омбудсмена.

По словам Малюка, сейчас у украинских защитников есть приоритетная задача, которую поставил президент Владимир Зеленский. И она выполняется – бойцы активно пополняют обменный фонд, беря в плен российских военнослужащих как на территории Украины, так и на земле государства-агрессора.

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, кого именно Украина хочет вернуть из российского плена первыми.

"В первую очередь будут возвращать тяжело раненых, женщин, находящихся в плену уже долгое время и воинов из "Азовстали", – отметил он.

Малюк уточнил, что кроме военнослужащих, работа ведется по обмену мирных граждан, которых Россия незаконно удерживает с 2014 года.

Как известно, Россия крайне неохотно отпускает защитников "Азовстали". Однако в предстоящем обмене оккупантам за "азовцев" предлагают так называемую "элиту". Недавно спецназовцы ЦСО "А" СБУ провели успешную операцию, в результате которой в плен было взято более сотни захватчиков. Среди них есть офицеры и кадыровцы из подразделения "Ахмат".

В настоящее время с пленными россиянами работают военная контрразведка и следователи СБУ, документируя военные преступления, совершенные ими в Украине. После проведения всех предусмотренных законом процедур украинская сторона сможет вести переговоры по их обмену.

Как сообщал OBOZ.UA, продвижение Вооруженных сил в Курской области заставило россиян проявить инициативу в вопросе обмена пленными. Впервые за все время войны РФ первой запросила переговоры по этому вопросу. В частности, омбудсмен страны-агрессора Татьяна Москалькова инициировала разговор с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем.

Кстати, об упомянутой Малюком операцию ранее рассказывал президент Украины. Он заявил, что только за минувшие сутки ВСУ удалось взять в плен более 100 российских военных во время продвижения в Курской области.

А тем временем Силы обороны создают зону безопасности на территории России с целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего Сумщины). Оставшиеся в Курской области штатские россияне находятся под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью соблюдает.

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