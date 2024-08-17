Z-военкоры скулят, что ВСУ разрушили еще один важный мост в Курской области. Фото и карта
Вечером в субботу, 17 августа, появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины разрушили еще один важный мост в Курской области. По данным российских Z-военкоров, это произошло в селе Званное Глушковского района.
Мост проходил через реку Сейм. Теперь там можно только пройти пешком или проехать на небольшом легковом авто, говорят местные жители.
"Изоляция довольно внушительного приграничного участка в Курской области продолжается", – жалуются россияне.
Что дает уничтожение мостов
Утром 17 августа российские военкоры публиковали карту, на которой обозначили места, где расположены мосты через реку Сейм. Два из них уже поражены, остался один в селе Карыж.
А росСМИ писали, что ВСУ, вероятно, хотят с помощью уничтожения мостов увеличить зону боевых действий в Курской области в 1,5 раза.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские воины уничтожили стратегически важный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области РФ. До этого он был поврежден.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал видео момента уничтожения моста в Курской области.
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