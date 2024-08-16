Отработала авиация: в Воздушных силах показали момент уничтожения моста на Курщине. Видео

В сети показали видео момента уничтожения моста в Курской области. Удар пришелся точно в цель.

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Украинские пилоты продолжают бить высокоточными ударами по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также – логистическим центрам и путям снабжения противника. Эффектные кадры опубликовал в Telegram командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Военачальник поблагодарил летчиков и всех, кто обеспечивает боевую работу авиации.

Напомним, 16 августа российские пропагандисты пожаловались, что украинские воины уничтожили стратегически важный мост из-за реки Сейм в Глушковском районе Курской области РФ. Ранее он был поврежден.

Они утверждают, что после уничтожения моста в оцеплении оказались около 700 российских военнослужащих. Заявили, что украинские защитники выпустили по объекту "несколько американских ракет Himars". Одна из них якобы попала в автомобиль, в котором ехали российские "волонтеры из ДНР".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский заслушал уже несколько докладов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на Курщине. Войска государства-агрессора там несут бешеные потери: уничтожается логистика, тратятся резервы. Это очень полезно украинской обороне.

– Генерал-лейтенант, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, что наступление ВСУ в Курской области удивило и поразило многих западных военных. Они вынуждены были признать, что недооценивали военный потенциал Украины.

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