'Это очень полезно для нашей обороны': Зеленский озвучил цель ВСУ в Курской области. Видео

Войска государства-агрессора России несут бешеные потери в Курской области: уничтожается логистика, тратятся резервы. Это очень полезно для украинской обороны.

Видео дня

Об этом шла речь в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского к украинцам.

Он поблагодарил каждого украинского воина за меткость, за силу и стойкость. На Донбассе они держат самые горячие направления – Покровское и Торецкое.

"А также наше движение в Курской области. Убираем там российское военное присутствие на территории наших действий и пополняем обменный фонд для нашего государства", – сказал Зеленский.

Новость дополняется...