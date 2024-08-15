Военные на Курщине должны получать выплаты как на передовой: Зеленский внес в Раду законопроект

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается нормировать статус украинских военных, участвующих в операции в Курской области РФ. В частности, документ предусматривает предоставление этим военным всех выплат и преференций, предусмотренных для передовой.

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Речь идет о законопроекте №11483 о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Карта документа опубликована на сайте украинского парламента.

Указано, что инициатором проекта является Владимир Зеленский. Глава государства обозначил его как безотлагательный.

В проекте сказано, что действие документа будет распространяться на военнослужащих, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины, в частности на территории страны-агрессора, "в ходе их непосредственного участия в осуществлении или обеспечении осуществления мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией против Украины, а также на членов их семей".

Отметим, что 15 августа Зеленский призвал парамент безотлагательно рассмотреть вопрос о военных, участвующих в операции на Курщине. Глава государства подчеркнул, что нардепы должны рассмотреть гарантии для украинских военных, которые принимают участие в боях в Курской области и будут участвовать "во всех других действиях на территории страны-агрессора".

По его словам, украинские военные должны получать "абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский объявил о подготовке "последующих шагов" в связи с ситуацией в Курской области Российской Федерации. Он отметил важность продолжения тренировок и разработки новых стратегических решений.