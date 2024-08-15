'Нужно ужесточение некоторых правовых позиций': Зеленский анонсировал ряд резонансных решений в отношении легионеров, предателей и трофейного оружия. Видео

Уже в августе Украина нуждается в усилении своих правовых позиций. Пора принять важные законодательные вещи – оборонный законодательный пакет для Украины – решения, которые помогут и украинским воинам, и всему украинскому обществу, и нашим государственным институтам.

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Об этом президент Украины Владимир заявил в традиционном ежедневном обращении к украинцам, опубликованном в Telegram. Он подчеркнул, что, прежде всего, необходимо гарантировать на законодательном уровне, что воины, участвующие в Курской операции и во всех других действиях Украины на территории государства-агрессора, будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой.

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