'Продвигаемся вперед и пополняем обменный фонд': Сырский доложил о ходе операции в Курской области. Видео

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Темой обсуждения была украинская операция в Курской области.

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В центре внимания также традиционно ситуация на фронте – прежде всего на Покровском и Торецком направлениях. Соответствующее видео глава государства показал в Telegram.

"Укрепляем наши позиции и пополняем обменный фонд для Украины", – сообщил украинский лидер по результатам доклада военачальника.

"Войска продолжают ведение боев, имеют продвижение по некоторым направлениям от 1 до 3 км в сторону противника. Вдоль всей линии фронта продолжаются бои. В целом ситуация контролируемая, все мероприятия выполняются планово", – сообщил Сырский.

Также он отметил, что украинские войска обеспечены всем необходимым, система логистики работает без сбоев, а генерал-майор Эдуард Москалев приступил к исполнению своих обязанностей главы украинской военной комендатуры в Курской области РФ. Также, по словам военачальника, у украинской армии нет проблем с питанием, которые бы нуждались во вмешательстве Зеленского.

"Продолжаем пополнять (обменный фонд. – ред.). Сейчас идут бои", – добавил главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские воины уничтожили стратегически важный мост через реку Сейм в Глушовском районе Курской области РФ. В результате атаки в окружении оказались около 700 российских военнослужащих.

– Операция, проводимая украинской армией в Курской области России, которая длится более недели и уже охватила более 1000 квадратных километров территории РФ, повлияла на значительное уменьшение доверия к власти у российских граждан. Недовольство россиян властями подскочило до максимума с июля 2023 года, когда ППК "Вагнер" поднял мятеж, а танки Евгения Пригожина чуть не дошли до Москвы.

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