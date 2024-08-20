Провели 'денацификацию': Олещук показал уничтожение вражеского подземного пункта на Курщине ударом с истребителя. Видео

Украинская авиация продолжает принимать активное участие в операции на территории Курской области. Накануне Воздушные силы ВСУ нанесли удар по вражескому подземному пункту.

Удар по вражеской позиции был нанесен управляемой авиабомбой AASM Hammer. Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Стоит отметить, что авиабомба сначала пробила подземное укрытие российских оккупантов, а лишь затем сдетонировала. В результате огневого поражения начался пожар сразу на нескольких участках.

Враг пытался замаскировать подземный пункт на открытой местности среди зеленых насаждений. Однако такая маскировка не помогла захватчикам, и украинские пилоты нанесли точечный удар.

"Авиация Воздушных сил ежедневно наносит удары по объектам противника на Курском направлении. На видео – украинский истребитель денацифицирует подземный вражеский пункт управления управляемой авиабомбой AASM Hammer. Спасибо за работу!" – написал Олещук.

Видео дня

Напомним, кремлевские пропагандисты пожаловались, что украинские военнослужащие уничтожили уже третий мост в Курской области. Речь идет о переправе через реку Сейм в Глушковском районе.

Ранее командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук показал, как украинские защитники уничтожили мост на территории Курской области России. По объекту результативно отработала авиация.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики считают, что операция украинских войск в Курской области РФ не имеет долгосрочных территориальных целей. В то же время она может создать оперативное и стратегическое давление на российские силы на всем театре военных действий.

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