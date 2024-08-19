'И что теперь?' Пропагандист пожаловался, что ВСУ уничтожили третий мост через Сейм на Курщине: русские в истерике

Кремлевские пропагандисты пожаловались, что украинские военнослужащие уничтожили уже третий мост в Курской области. Речь идет о переправе через реку Сейм в Глушковском районе.

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Россияне в свою очередь устроили истерику и призвали бить по гражданской инфраструктуре в Украине. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Пропагандисты заявили, что по состоянию на утро 19 августа в Курской области уничтожен уже третий по счету мост через реку Сейм. Кроме того, в сети опубликовали фотографии с якобы уничтоженным мостом.

На снимке показано, что после удара несколько пролетов моста оказались в реке, поэтому конструкция окончательно выведена из строя.

Граждане страны-террориста РФ устроили истерику и в привычной для себя манере призвали наносят ракетные удары по Украине. Также россияне традиционного заговорили о "красных линиях". Впрочем, некоторые решили себя утешить тем, что Глушковский район – это "даже не 1% территории России".

По предварительным данным, мост уничтожен вблизи населенного пункта Карыж, который расположен приблизительно в 10 км от украинско-российской границы.

Напомним, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук показал, как украинские защитники уничтожили уже второй мост на территории Курской области России. По объекту результативно отработала авиация.

Напомним, Z-военкоры пожаловались, что ВСУ разрушили еще один важный мост в Курской области. Это произошло в селе Званное Глушковского района. Мост проходил через реку Сейм. Теперь там можно только пройти пешком или проехать на небольшом легковом авто, говорят местные жители.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики считают, что операция украинских войск в Курской области РФ не имеет долгосрочных территориальных целей. В то же время она может создать оперативное и стратегическое давление на российские силы на всем театре военных действий.

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