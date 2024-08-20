'Оккупанты снимают свои силы с фронтов': генерал объяснил, как повлияла операция ВСУ на Курщине на количество войск врага в Украине

Операция Сил обороны в Курской области РФ вынудила Москву перебрасывать в этот российский регион отдельные подразделения с украинского фронта. В настоящее время массовый переброс войск не фиксируется, однако в целом с передовой на территории Украины выведено более 5 тысяч российских захватчиков.

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Необходимо приложить усилия для остановки российского наступления на востоке, далее, при наличии ресурсов, Украина могла бы попытаться создать еще одну точку напряжения, например, в оккупированном молдавском Приднестровье. О ситуации в интервью OBOZ.UA рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он подчеркнул: несмотря на то, что после начала Курской операции массовой переброски Россией войск с востока Украины для защиты этого российского региона не наблюдается, перемещать силы оккупанты все же начали.

"Перебрасывание сил происходит. Они снимают свои силы с фронтов, но не полки и бригады целиком, а из этих полков и бригад берут уставшие, но опытные батальоны, оснащенные техникой, и перебрасывают на Курское направление. Таких сил уже более 5 тысяч. Так что эти события связаны", – отметил Романенко.

В то же время, он обратил внимание на то, что россияне прилагают усилия для того, чтобы остановить продвижение украинцев на Курщине и в приграничье других российских регионов.

"Путин ставит задачу силовикам, чтобы, во-первых, остановить наше продвижение на Курском направлении. И они уже многое сделали для этого. Как вы знаете, Силы обороны заходили и на территорию Белгородской области на 10 километров, но вынуждены были выходить, поскольку там действовали и FPV-дроны, и артиллерия, и ракетное вооружение. Это серьезный фактор, свидетельствующий о том, что мы уже не имеем достаточных сил на этом направлении. Поэтому я считаю, что необходимо своевременно принимать важные решения, не увлекаясь эйфорией наступления на территории РФ. Нужно сосредоточиться на том, чтобы остановить противника в продвижении по самым тяжелым направлениям на востоке", – подчеркнул он.

По мнению Романенко, следует сосредоточиться на защите собственных территорий и, если после остановки продвижения врага на востоке нашего государства армия будет иметь свободные силы и средства, можно было бы организовать для государства-агрессора другие болевые точки.

"Если после решения этой задачи останутся силы и средства, можно будет рассматривать возможность операции на другой территории. Западные специалисты рассматривают территории РФ, граничащие с Курской, но это может быть, например, и Приднестровье. Там у России мало войск, но самые мощные склады с боеприпасами, с техникой. Все это туда свозили со всей восточной Европы, когда разваливался Варшавский договор. А у нас на том направлении есть соответствующие силы. Аналитики говорят, что если украинцы такие изобретательные, они могли бы провести казацкие рейды вроде тех, которые в свое время проводили украинские казаки. Но подчеркну: это могло бы быть эффективным ходом при наличии соответствующих ресурсов", – подчеркнул экс-замначальника Генштаба.

"Демилитаризация" российского "эксклава" на территории молдавского Приднестровья, считает Романенко, стала бы еще одним фактором для усиления переговорных позиций Украины в будущем.

"Для нас важно добиться там успехов и покончить с этой российской раковой опухолью на территории Молдовы на границе с Украиной. Кроме того, это еще больше приблизит нас к переговорам на украинских, а не российских условиях", – отметил он.

Напомним, ранее командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук показал уничтожение вражеского подземного пункта на Курщине ударом с истребителя. "Демилитаризацию" осуществили, нанеся удар по цели управляемой авиабомбой AASM Hammer.

Авиабомба пробила подземное укрытие российских оккупантов, а затем сдетонировала. В результате огневого поражения начался пожар сразу на нескольких участках.