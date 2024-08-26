Россия перекидывает силы с менее приоритетных участков линии фронта в Украине на Курщину: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российская террористическая армия продолжает переброску сил в Курскую область, где украинские военные продолжают операцию. Агрессор снимает личный состав и технику с менее приоритетных участков линии фронта в Украине.

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Враг отправляет подкрепление на Курщину с Запорожской и Харьковской областей. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Несколько военных преступников проинформировали диктатора Владимира Путина о боевых задачах на российских территориях, граничащих с Украиной. В ISW заявили, что перед главарем Кремля отчитывались командиры российской 810-й бригады морской пехоты, 155-й бригады морской пехоты, 11-й воздушно-десантной бригады, 56-го полка ВДВ и 51-го полка ВДВ.

Кроме того, 24 августа Путин встретился с начальником генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и начальником Главного оперативного управления генштаба Сергеем Рудским, чтобы обсудить ответ на операцию Вооруженных сил Украины в Курской области.

Аналитики обнаружили доказательства того, что российские военное командование недавно передислоцировало элементы 56-го полка ВДВ из района Роботино в Запорожской области в Курскую область. ISW пока не наблюдал сообщений о том, что элементы 51-го полка ВДВ находятся в Курской области, но тот факт, что командир 51-го полка ВДВ проинформировал Путина вместе с командирами других подразделений, которые недавно передислоцировали элементы в Курскую область, говорит о том, что элементы 51-го полка ВДВ, вероятно, также передислоцировались в этот район.

Элементы 51-го полка ВДВ в последние месяцы находились на Северском направлении вместе с другими подразделениями 106-й дивизии ВДВ. Однако недавно РФ передислоцировала элементы 810-й и 155-й бригад морской пехоты с линии фронта на севере Харьковской области и, вероятно, передислоцировала элементы 11-й бригады ВДВ из района Часового Яра.

При этом российское военное командование сопротивляется оперативному давлению, направленному на передислокацию сил с приоритетных наступательных операций по захвату Покровска в Донецкой области, и, скорее всего, продолжит отвлекать силы с менее приоритетных наступательных операций в других местах по всему театру военных действий для защиты Курской области.

Напомним, страна-агрессор Россия массово направляет срочников практически из всех российских регионов в Курскую область, где продолжается операция Сил обороны Украины. Пытаясь сдержать наступление ВСУ, российский диктатор в очередной раз нарушил свои обещания – он неоднократно утверждал, что срочников на войну отправлять не будут.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины продвинулись в Курской области на несколько километров. Под контролем украинской армии оказались еще несколько российских населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, The Washington Post писал, что удар войск Украины по российской обороне в Курской области во время первого вторжения на территорию РФ после Второй мировой войны обнажил иллюзорные красные линии Кремля и показал пассивную и приглушенную реакцию Путина. Такая реакция резко контрастирует с его риторикой в начале полномасштабной войны против Украины.

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