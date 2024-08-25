В Курской области ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта, – Зеленский

Силы обороны Украины продвинулись в Курской области на несколько километров. Под контролем украинской армии оказались еще несколько российских населенных пунктов.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам и миру в конце 914-го дня войны с Россией в воскресенье, 25 августа. Он отметил, что провел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

По словам главы государства, на Курщине украинские военные продвинулись еще на один-три километра.

Под контроль Украины взяты еще два населенных пункта. Кроме того, продолжаются активные действия в отношении еще одного населенного пункта.

Также защитники Украины активно берут в плен солдат вражеской российской армии. По словам президента, есть пополнение обменного фонда.

"Также обсудили отдельно нашу Донетчину –наши защитные действия. Больше всего внимания – Новогродовка, Водяное. Больше всего штурмов. Благодарен всем нашим подразделениям за стойкость", – добавил Зеленский.

Напомним, что по состоянию на 20 августа, как сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Вооруженные силы Украины заняли не менее 93 населенных пунктов во время наступления в Курской области. По его словам, Украина контролирует более 1260 квадратных километров территории страны-агрессора.

Наступательные действия украинских защитников продолжаются, несмотря на действия российских военных и заявления их пропагандистов по поводу остановки Вооруженных сил.

Зеленский ранее заявил, что не считает операцию ВСУ в Курской области вторжением, поскольку именно Россия вторглась на нашу территорию еще десять лет назад. Он отметил, что эта операция была превентивным шагом, чтобы страна-агрессор не оккупировала другие украинские города.

Операция в Курской области разрушила планы врага, который готовил наступление на Сумы со стороны Курской области, а также хотел захватить город-миллионник Харьков.

Как сообщал OBOZ.UA, The Washington Post писал, что удар войск Украины по российской обороне в Курской области во время первого вторжения на территорию РФ после Второй мировой войны обнажил иллюзорные красные линии Кремля и показал пассивную и приглушенную реакцию Путина. Такая реакция резко контрастирует с его риторикой в начале полномасштабной войны против Украины.

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