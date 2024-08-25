РФ хотела оккупировать Харьков и Сумы: Зеленский объяснил операцию ВСУ на Курщине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает операцию ВСУ в Курской области вторжением, поскольку именно Россия вторглась на нашу территорию еще десять лет назад. Он отметил, что эта операция была превентивным шагом, чтобы страна-агрессор не оккупировала другие украинские города.

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Об этом президент заявил в интервью представителям индийских СМИ 25 августа. Операция в Курской области, по словам главы государства, сорвала планы врага, который готовил наступление на Сумы со стороны Курской области, а также хотел захватить город-миллионник Харьков.

"Что касается Курской операции, мы не вторгались на территорию Российской Федерации. РФ вторглась на нашу территорию 10 лет назад. Оккупировала и убивала людей. Россия подготовила вторжение на Харьковщине, хотела оккупировать полуторамиллионный город Харьков. Россия хочет оккупировать город, мы остановили. Это была часть их операции, мы сорвали им ту наступательную операцию. А следующим их шаг был, и они уже все подготовили, на севере нашего государства. Как раз со стороны города Сумы, Курской области. И мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город", – сообщил президент.

Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин в то время, когда оккупирует территории нашего государства, совсем не заботится о своих территориях. Об этом свидетельствует то, в каких городах России есть средства ПВО.

"ПВО есть у дачи Путина, ПВО есть вокруг Москвы, в Санкт-Петербурге. А в обычных городах, в Курской области, куда мы зашли быстро, там ничего нет. И поэтому совершенно понятно, что удержать он это не может. И он должен начать ощущать уже эту войну. И он будет ее ощущать", – подчеркнул президент.

Курская операция, по словам президента, – это часть большой военно-дипломатической операции, и все это делается исключительно для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру. Курская операция не позволила оккупантам захватить Сумскую область, ослабить наши позиции и усилить их позиции. Также эта операция была необходима для того, чтобы Украина смогла перехватить инициативу, поскольку долгое время это было сложно сделать без помощи партнеров.

Также Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин получает миллиарды от торговли с Индией, Китаем и арабскими странами и тратит их на преступную войну против Украины. Если российское население почувствует, что их обворовывают, только тогда оно начнет "толкать" Кремль к миру.

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