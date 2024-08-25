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РФ хотела оккупировать Харьков и Сумы: Зеленский объяснил операцию ВСУ на Курщине

Иванна Шепель
War
2 минуты
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РФ хотела оккупировать Харьков и Сумы: Зеленский объяснил операцию ВСУ на Курщине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает операцию ВСУ в Курской области вторжением, поскольку именно Россия вторглась на нашу территорию еще десять лет назад. Он отметил, что эта операция была превентивным шагом, чтобы страна-агрессор не оккупировала другие украинские города.

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Об этом президент заявил в интервью представителям индийских СМИ 25 августа. Операция в Курской области, по словам главы государства, сорвала планы врага, который готовил наступление на Сумы со стороны Курской области, а также хотел захватить город-миллионник Харьков.

"Что касается Курской операции, мы не вторгались на территорию Российской Федерации. РФ вторглась на нашу территорию 10 лет назад. Оккупировала и убивала людей. Россия подготовила вторжение на Харьковщине, хотела оккупировать полуторамиллионный город Харьков. Россия хочет оккупировать город, мы остановили. Это была часть их операции, мы сорвали им ту наступательную операцию. А следующим их шаг был, и они уже все подготовили, на севере нашего государства. Как раз со стороны города Сумы, Курской области. И мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город", – сообщил президент.

Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин в то время, когда оккупирует территории нашего государства, совсем не заботится о своих территориях. Об этом свидетельствует то, в каких городах России есть средства ПВО.

"ПВО есть у дачи Путина, ПВО есть вокруг Москвы, в Санкт-Петербурге. А в обычных городах, в Курской области, куда мы зашли быстро, там ничего нет. И поэтому совершенно понятно, что удержать он это не может. И он должен начать ощущать уже эту войну. И он будет ее ощущать", – подчеркнул президент.

Курская операция, по словам президента, – это часть большой военно-дипломатической операции, и все это делается исключительно для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру. Курская операция не позволила оккупантам захватить Сумскую область, ослабить наши позиции и усилить их позиции. Также эта операция была необходима для того, чтобы Украина смогла перехватить инициативу, поскольку долгое время это было сложно сделать без помощи партнеров.

РФ хотела оккупировать Харьков и Сумы: Зеленский объяснил операцию ВСУ на Курщине

Также Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин получает миллиарды от торговли с Индией, Китаем и арабскими странами и тратит их на преступную войну против Украины. Если российское население почувствует, что их обворовывают, только тогда оно начнет "толкать" Кремль к миру.

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