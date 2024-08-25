Зеленский: если россияне почувствуют, что Путин крадет миллиарды, они будут толкать его к миру

Российский диктатор Владимир Путин получает миллиарды от торговли с Индией, Китаем и арабскими странами и тратит их на преступную войну против Украины. Если российское население почувствует, что их обворовывают, только тогда оно начнет "толкать" Кремль к миру.

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Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям индийских СМИ, опубликованном 25 августа. В частности, он указал, что Индия – это большая страна с большим населением, оказывающая значительное влияние на экономику России из-за торговли с ней.

"Если мы говорим о глобальной роли, потому что вы имеете глобальный влияние, большая страна с большим населением, к тому же у вас есть влияние на российскую экономику сегодня, потому что немало экспортных возможностей для России закрыто, но Индия открыта. Мы говорили о это с господином премьер-министром (Наредрой Моди. – Ред.), и конечно это помогает российской армии, и, я думаю, что правительство Индии безусловно это понимает", – сказал Зеленский.

Он добавил, что "мы, безусловно, будем рады работать над альтернативными путями", поскольку в случае с Индией речь идет даже не о миллионах, а о миллиардах, "возвращающихся к Путину, в Россию, а затем он использует их, потому что официально у него сейчас экономика войны".

"Это значит, что приоритет – это война, а не мир. Не только для его военных. Это означает, что приоритет для его экономики также настроен на войну. И, безусловно, если будут поступать миллиарды, а они поступают из Индии арабских стран, из Китая, безусловно, это ему помогает очень сильно", – рассказал президент.

По его словам, на сегодняшний день кремлевский диктатор не почувствовал, что война дорого обходится для страны-агрессора. Также этого не ощутило российского общество, которое либо не понимает происходящего, либо понимает и поддерживает Кремль из-за сильного влияния пропаганды:

"Он должен почувствовать, что война – это очень дорогая и очень затратная вещь. И его общество должно почувствовать это. Потому что если он получает эти миллиарды, он не почувствует. Он крадет миллиарды у своего народа, они бедны. Поэтому он этого не почувствовал. Но если его общество почувствует, вот тогда они будут толкать его к миру. Ибо его общество не понимает, что происходит. Или понимает и поддерживает его потому, что есть влияние СМИ внутри страны, которые Путин контролирует полностью на сто процентов, и социальные сети также, не только государственные, но и частные, любые".

Как сообщал OBOZ.UA, 23 августа, в День флага Украины, премьер Индии Нарендра Моди прибыл в Киев с первым официальным визитом за время независимости Украины. Он встретился с Зеленским, разговор тет-а-тет между ними длился около двух часов.

В ходе встречи Моди заявил о желании Индии помочь и ее позиции за дипломатическое решение войны между РФ и Украиной.

В начале июля он посетил Россию и провел переговоры с Путиным, после чего озвучил призыв к диалогу о завершении войны в Украине.

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