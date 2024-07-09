Моди на переговорах с Путиным выступил с призывом к диалогу с Украиной, но не упомянул о массированном ударе РФ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным выступил с призывом к диалогу с Украиной. Стоит отметить, что встреча состоялась после массированного удара РФ по гражданским объектам в Украине, о чем Моди не упомянул в разговоре с главарем Кремля.

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При этом индийский политик отметил, что на поле боя невозможно найти решение конфликта. Об этом сообщает издание NDTV.

Во время неформальной встречи с диктатором Путиным в его официальной резиденции в Москве премьер-министр Индии заявил, что войну необходимо завершить дипломатическим путем. Также он напомнил, что Индия всегда призывала к соблюдению Устава ООН, включая территориальную целостность и суверенитет.

"На поле боя нет решения. Диалог и дипломатия – это путь вперед", – сказал премьер-министр Моди Путину.

Несмотря на апеллирование уставом ООН, премьер Индии не упомянул в диалоге с Путиным российский массированный удар по детской больнице, жилым домам и другим гражданским объектам. Вместо этого он выразил обеспокоенность по поводу граждан Индии, обманутых недобросовестными турагентами, которые вступили в российскую армию.

Стоит отметить, что Путин и Моди не раз созванивались в последние два с половиной года, но их личные встречи прекратились после того, как Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. Как рассказали DW эксперты из Индии, там негативно отнеслись к российскому вторжению, но своим визитом в РФ Нарендра Моди решил избежать впечатления, что отношения двух стран складываются не лучшим образом.

Напомним, следователи СБУ получили новые доказательства, подтверждающие, что страна-террорист Россия целенаправленно ударила по детской больнице "Охматдет" ракетой Х-101. В частности, были обнаружены обломки кожуха двигателя с отображением инвентарного и серийного номера боеприпаса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве спасатели завершили разбор завалов уничтоженного российской ракетой одного из корпусов детской больницы "Охматдет". Работы на месте военного преступления длились более суток.

Ранее сообщалось, что путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков цинично соврал о том, что российские террористы якобы не наносили ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Более того, он нагло переложил ответственность за теракт на украинских военных.

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