Песков цинично отрицает удар по 'Охматдету' в Киеве и заговорил об 'антиракетах'

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков цинично соврал о том, что российские террористы якобы не наносили ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Более того, он нагло переложил ответственность за теракт на украинских военных.

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По легенде кремлевского чиновница, в больницу якобы попала украинская "антиракета". Об этом Песков рассказал в комментарии российским пропагандистам.

Спикер российского диктатора призвал верить в лживые заявления минобороны РФ. Песков в очередной раз повторил информацию террористического ведомства о том, что РФ якобы не била ракетами по детской больнице.

Более того, вопреки безоговорочным фактам, которые подтверждают умышленный удар России по территории больницы, Песков цинично соврал, что в медучреждение якобы попала "антиракета"

"Я призываю вас руководствоваться заявлением министерства обороны Российской Федерации, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям, в котором указано, что речь идет о падении антиракет. И по-прежнему мы настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе, имеющим отношение к военному потенциалу режима", – заявил Песков.

Напомним, следователи СБУ получили новые доказательства, подтверждающие, что страна-террорист Россия целенаправленно ударила по детской больнице "Охматдет" ракетой Х-101. В частности, были обнаружены обломки кожуха двигателя с отражением инвентарного и серийного номера боеприпаса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве спасатели завершили разбор завалов уничтоженного российской ракетой одного из корпусов детской больницы "Охматдет". Работы на месте военного преступления длились более суток.

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