'Мы никогда не были нейтральными': Моди заявил, что Индия готова внести активный вклад для мира в Украине

Индия выступает за дипломатическое решение войны между Россией и Украиной и готова активно содействовать достижению мира. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о желании своей страны помочь в установлении стабильности в регионе.

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Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 23 августа. Моди отметил, что эта встреча является исторической, поскольку впервые премьер Индии посещает Украину.

Он подчеркнул, что Индия стремится к миру и процветанию для Украины.

Сегодня исторический день в украинско-индийских отношениях. Сегодня впервые премьер-министр Индии посещает Украину. Это само по себе является очень историческим событием. Завтра ваш национальный день. Это очень важный день. От себя лично и от имени 1,4 млрд людей Индии я выражаю вам лучшие пожелания и надеюсь на мир и процветание Украины", – сказал он.

Премьер-министр напомнил, что Индия с самого начала войны занимала позицию мирного разрешения конфликта. Она оказывала гуманитарную помощь и избегала прямого вмешательства в войну. По его словам, Индия всегда поддерживала мир и не была просто сторонним наблюдателем.

"Мы никогда не были нейтральными. И с первого дня у нас была своя сторона. Нашей стороной был мир", – заявил Моди.

Моди также акцентировал внимание на важности уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Он вспомнил свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, где ясно заявил, что это не время для войны. Премьер подчеркнул, что разрешение конфликтов возможно только через диалог и дипломатию.

"Два года назад в Самарканде, когда я встречался с президентом Путиным, я сказал ему, глядя ему в глаза перед прессой, что это не эра войны. И в прошлом месяце, когда я снова посещал Россию, чтобы встретиться с президентом Путиным, я четко сказал ему, что проблемы нельзя решить на поле боя. Единственный способ решить проблемы – это диалог и дипломатия. подчеркнул он.

Моди заверил Зеленского, что Индия готова сыграть активную роль в мирном процессе и способствовать достижению мира как друг. Он подчеркнул важность сотрудничества для скорейшего восстановления мира и заверил, что Индия сделает все возможное, чтобы поддержать этот процесс.

Напомним, в Киев 23 августа в День флага Украины прибыл с первым официальным визитом премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, разговор лицом к лицу между ними длился около 2 часов.

В преддверии визита Моди OBOZ.UA проанализировал предпосылки и возможные последствия этого события. Также мы писали о возможных целях, которые стремится достичь в процессе переговоров каждая из сторон.