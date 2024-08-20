В Курской области: ВСУ контролируют 93 населенных пункта на площади 1260 кв. км, – Сырский

По состоянию на 20 августа Вооруженные силы Украины заняли не менее 93 населенных пунктов во время наступления в Курской области. Украина контролирует более 1260 квадратных километров территории страны-агрессора.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Конгрессе местных и региональных властей. Он уточнил, что наступательные действия украинских защитников продолжаются, несмотря на действия российских военных и заявления их пропагандистов относительно остановки Вооруженных сил.

"С целью создания зоны безопасности и прекращения обстрелов с территории Российской Федерации гражданских объектов в Сумской области, а также для опережения противника, группировка Сил обороны ведет наступательную оборону на Курском направлении", – отметил главком ВСУ.

По его данным, за весь период наступления на территории Курской области Вооруженные силы Украины продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км и овладели 1263 квадратными километрами территории, взяв под контроль 93 населенных пункта.

Также главнокомандующий добавил, что российские войска ведут маневренную оборону, пытаются не допустить дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны в глубь своей территории и "осуществляют перемещение войск с других направлений".

При этом Сырский не раскрыл ближайших планов украинских защитников на российской территории.

"Дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, операция Сил обороны под Курском заставила Москву перебрасывать в этот российский регион отдельные подразделения с украинского фронта. В настоящее время массовая переброска войск не фиксируется, но в общей сложности из передовой выведено более 5 тысяч российских захватчиков, заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Тем временем в BILD предположили, что украинские силы приближаются к стратегическому успеху на реке Сейм на севере Глушковского района Курской области. Потенциально в оцепление могут попасть до трех тысяч российских боевиков.

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