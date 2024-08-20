Украина может образовать 'котел' на реке Сейм на Курщине: в окружение рискуют попасть 3 тыс. российских солдат – Bild

Украинские силы близятся к стратегическому успеху на реке Сейм на севере Глушковского района Курской области. Там они могут оцепить до трех тысяч российских военных.

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Об этом пишет аналитик BILD Юлиан Репке. По его словам, с 16 августа украинские войска начали разрушать мосты через реку Сейм, что может отрезать группировку ВС РФ, поскольку этот район окружен территорией Украины с запада и юга.

Украинские войска уже заняли села Снагость и Апанасовка, сократив расстояние до реки Сейм до пяти километров. Это усиливает давление на российские силы, которые пытаются удержать оборону, создавая понтонные переправы и воздушный мост, а также защищая единственный проход на востоке.

По украинским данным, в потенциальном котле остаются от 2 до 3 тысяч российских солдат. Украинские силы уже пересекли границу и взяли под контроль небольшой участок российской территории площадью 15 квадратных километров к реке Сейм, включая хутор Отруба.

"У россиян сейчас простой выбор: бороться и оборонять эту территорию или отступить. Очевидно, оба варианта для них роковые. Но надо прямо сказать, что эта битва не носит решающего характера. Потому что мы не знаем, как много сил осталось в Украине", – заявил Репке.

Напомним, кремлевские пропагандисты пожаловались, что украинские военнослужащие уничтожили уже третий мост в Курской области. Речь идет о переправе через реку Сейм в Глушковском районе. Россияне, в свою очередь, устроили истерику и призвали бить по гражданской инфраструктуре в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики считают, что операция украинских войск в Курской области РФ не имеет долгосрочных территориальных целей. В то же время она может создать оперативное и стратегическое давление на российские силы на всем театре военных действий.

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