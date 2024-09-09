'Керченский мост доживает свои дни': в 'Атеш' раскрыли подробности успешных ударов ВСУ. Фото

Незаконно построенный россиянами Керченский мост во временно захваченном страной-агрессором Крыму нуждается в экстренном ремонте. В результате атак Сил обороны Украины конструкция получила значительные повреждения.

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Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" в воскресенье, 8 сентября. Как отмечается, агент движения побывал на Крымском мосту и сделал фото.

Партизаны пишут, что в результате полученных повреждений происходит деградация конструкционных элементов моста, что приводит к осыпанию его отдельных частей.

"Отношение к его состоянию становится все более пренебрежительным, уже никто не уделяет ему должного внимания. Также стоит отметить, что количество комплексов ПВО в Крыму продолжает уменьшаться, что делает мост еще более уязвимым", – говорится в сообщении.

В "Атеш" добавили, что Керченский мост, вероятно, доживает свои последни дни.

"Мы продолжаем наблюдение за стратегически важными объектами на полуострове и сообщаем важные данные для планирования дальнейших операций", – добавили в движении.

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что российские оккупанты завозят в Крым колоссальное количество систем противовоздушной обороны разного радиуса действия. Также войска РФ строят у Крымского моста загадочные заграждения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУР сообщили, что украинские военные имеют план деоккупации Крыма и ликвидации незаконно построенного россиянами Керченского моста. Андрей Юсов отметил, что хотелось бы "посмотреть на часы и сказать, что мосту минут 15 еще осталось стоять – но реальность сложнее".

– Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на судьбу незаконно построенного Россией Крымского моста во временно оккупированном Крыму. Он заверил, что Главное управление разведки "умеет удивить информационное пространство".