ГУР: у нас есть план возвращения Крыма и уничтожения Керченского моста, но в реальности все труднее

У украинских военных есть план деоккупации Крыма и ликвидации незаконно построенного россиянами Керченского моста. Хотелось бы "посмотреть на часы и сказать, что мосту минут 15 еще осталось стоять – но реальность сложнее".

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Об этом заявил представитель Главного управления Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью КИЇВ24, отвечая на вопросы журналистки о значении Крыма для РФ. Как отметил Юсов, временно оккупированный полуостров используется противником буквально как большая военная база.

"Крым – важная территория с точки зрения военной логистики", – сказал он.

Представитель ГУР МО заверил в наличии определенных планов, но их детали не раскрыл.

"Безусловно, Силы безопасности и обороны имеют планы касательно как деоккупации украинских земель и полуострова, так и уничтожения всех вещей, которые этому мешают. Мы не будем давать анонсы. Как и не делалось это прошлые разы, когда соответствующие поражения наносились и были эффективными", – сказал Юсов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В рядах ГУР МО Украины против российских оккупантов сражается 26-летний военнослужащий с позывным "Сопрано". Он долгие годы жил в Италии, хотя его родители – этнические украинцы.

– Ранее командир полка им. Кастуся Калиновского Международного легиона ГУР с позывным "Дядька" объяснил, почему беларусы воюют за Украину.

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